Figyelmeztette Magyar Péter kormányát az egyik hitelminősítő

Fitch: komoly makrogazdasági és közfinanszírozási kihívások várnak az új magyar kormányra.

A választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt – áll a Fitch Ratings hétfőn Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

A nemzetközi hitelminősítő kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott határozott győzelem nyomán várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltathassa az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre. A választások előtti költségvetési lazítás által a közfinanszírozási helyzetre gyakorolt hatás, a növekvő adósságteher és a bizonytalan konszolidációs irányvonal volt az egyik tényezője annak, hogy a Fitch Ratings tavaly decemberben a „BBB” szintű magyar szuverén besorolás kilátását negatívra módosította – hangsúlyozza hétfői londoni elemzésében a hitelminősítő.

A Fitch kiemeli, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt 2015-2019 közöti időszak 4,2 százalékos éves átlagától.

A hitelminősítő szerint a gyenge gazdasági növekedés okai között szerepelt a kedvezőtlen külső környezet, a növekvő bizonytalanság és az állami beruházások visszaesése. Magyarországot emellett gazdaságszerkezeti kihívások is terhelik: a munkatermelékenység stagnál, és romlik a külső árversenyképesség – fogalmaz szektorelemzésében a Fitch Ratings. A hitelminősítő ugyanakkor közölte: várakozása szerint a magyar gazdaság növekedési üteme az idén 2 százalékra, 2027-ben 2,4 százalékra gyorsul.

Ennek a gyorsulásnak a hajtóerői között szerepel a Fitch elemzői szerint a magánszektor fogyasztásának fellendülése, amely a választások előtti költségvetési lazítás egyik velejárója, valamint a beruházások erősödése és az autópari, illetve az akkumulátorgyártási ágazatok teremtette új exportkapacitások belépése. A hitelminősítő mindazonáltal kiemeli: ha a közel-keleti háború által felhajtott energiaárak tartósan magasan maradnak, az kockázatokkal terhelheti ezt az előrejelzést, mivel Magyarország nettó energiaimportőr, és a magyar gazdaság teljesítménye erőteljesen függ az Európai Unió gazdaságának növekedésétől is.

Magyar Péter nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt „szupertöbbsége” valószínűleg javítja majd az együttműködést Brüsszellel, például az Ukrajnának szánt finanszírozás blokkolásának esetleges megszüntetése révén, valamint olyan szakpolitikai intézkedések nyomán, amelyek oldják a jogállamisággal, a bíróságok függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos aggályokat – áll a Fitch Ratings elemzésében. A hitelminősítő szerint mindez lehetővé teheti a Magyarország számára jelenleg befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását, bár az egyelőre nem egyértelmű, hogy az uniós folyósítások teljes körű felújítása milyen gyorsan javítaná a magyar gazdaság növekedési kilátásait.

A Fitch közölte: jelenlegi várakozása szerint a hazai össztermékhez mért államháztartási hiány az idén 5,6 százalékra növekszik a tavaly mért 4,7 százalékról, mindenekelőtt a választások előtti jelentős költségvetési lazítás és az energiaárak ellentételezését célzó támogatások miatt. A hitelminősítő előrejelzése ugyanakkor 5 százalékra csökkenő GDP-arányos deficitet valószínűsít 2027-re. Középtávú költségvetési konszolidációs stratégiájának kidolgozása után az új magyar kormánynak helyre kell állítania a költségvetési politikába vetett bizalmat, és meg kell erősítenie a költségvetési keretrendszert, tekintettel arra, hogy az utóbbi években gyakran módosultak a költségvetési célok és az ország sokszor eltért a kijelölt költségvetéspolitikai célkitűzésektől – fogalmaz elemzésében a Fitch Ratings. A cég szerint az adósságállomány csökkentése melletti kötelezettségvállalás nincs összhangban a választások előtti teljesítménnyel, mivel a GDP-arányos államadósság mértéke a 2023-ban mért 73,3 százalékról 2024-ben 73,5 százalékra, tavaly 74,6 százalékra emelkedett.

Magyar Péteréknek majdnem sikerült az elképzelhetetlen az ország legszegényebb részein

Még a legszegényebb járásokban is óriásit ment a Tisza

A Tisza Párt még a legszegényebb, korábban bevehetetlen Fidesz-bástyának számító járásokban is képes volt győzelmeket aratni.

A dízel ára ismét bezuhan

A gázolaj literje ismét lényegesen olcsóbb lesz, a beziné nem változik.

Ezt tervezi az Európai Unió az energiaválság ellen

A Hormuzi-szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon. Ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben hétfőn. Eközben Franciaország az Egyesült Királysággal közösen nemzetközi missziót indít a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosítására.

UBS: 4 százalék közelébe pöröghet fel a magyar GDP, tovább erősödhet a forint

Az ellenzéki Tisza Párt kétharmados, alkotmányozó többséget szerzett a parlamenti választásokon, ami a UBS elemzése szerint jelentős reformpotenciált szabadíthat fel. A lehetőségek az uniós források feloldásától a költségvetési konszolidáción át egészen az euróbevezetés előkészítéséig terjednek, amik jó lehetőségeket kínálnak a magyar állampapírok és a részvények piacán is.

Az építőipar is visszafogja a gazdasági növekedést

Az építőipari termelés 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Nem tudott bővülni az építőipar, bár egyre több épületet húznak fel

Csak az előző hónaphoz viszonyítva kedvező az adat.

Újabb őrületes részvételi szám

Majdnem akkora a félnapos részvételi arány, mint 1998-ban az egész napos. Pest megye viszi a prímet, a szabolcsiak vannak a részvételi lista végén.

A leggazdagabb magyar miatt nem lesz városligeti majális

Idén május elsején megszakad egy 135 éves hagyomány: nem rendezhetnek majálist a szakszervezetek a Városligetben. A terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. ugyanis évek óta tartó kiszorítósdi után – és idén is több hónapos időhúzást követően – ezúttal egyetlen érdekvédelmi sátor kitelepítésére sem adott engedélyt. A teljes területet az ünnep idejére a kormányközeli – Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó – Indamedia Csoport kapta meg.

A legolcsóbb benzin Európában? Hát nem!

Az elmúlt napokban országszerte olyan óriásplakátokkal találkozhatunk, mely szerint Magyarországon a legolcsóbb a 95-ös oktánszámú benzin. Sajnos ez az állítás nem állja meg a helyét, hiszen több olyan ország is van az unióban, ahol alacsonyabb árat találunk. Igaz, az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint a hatósági árnak köszönhetően valóban az olcsóbb országok közé kerültünk.

Az Európai Unió azonnal nyomás alá helyezheti az új magyar kormányt

Fontos határidő érkezik a választások után: májustól már nem csak a jogállamisági eljárás, hanem a túlzottdeficit-eljárás oldaláról is fenyegetheti Magyarországot az uniós fejlesztési források teljes blokkolása. Bármelyik politikai erő is kerüljön hatalomra, az új kormánynak szembe kell néznie a választási osztogatás költségvetési következményeivel.

