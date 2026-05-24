Fizessenek a gazdagok? Olvasóinknak bejön Magyar Péterék terve – A hét ábrája

Kollár Dóra
A vagyonadó kapcsán kérdeztük önöket.

A Magyar-kormány egyik legnagyobb figyelmet kapó gazdaságpolitikai intézkedése lehet a vagyonadó bevezetése, amely a tervek szerint az egymilliárd forint feletti vagyonokra vetne ki évi egy százalékos adóterhet. A kormányzati érvelés szerint a cél nem egyszerűen új bevételi forrás létrehozása, hanem az adórendszer szerkezetének átalakítása: a munkából származó jövedelmekre nehezedő terhek csökkentése mellett a rendkívül nagy vagyonok nagyobb szerepet vállalnának a közteherviselésben. A Tisza becslései szerint éves szinten 160-180 milliárd forintos többletbevételt hozhat a költségvetésnek.

A vagyonadó kapcsán érdekes kérdés a sarcolandó százalék mellett a tervezett értékhatár is, amely egyes piaci szereplők szerint nem a megfelelő magasságban lett meghúzva. A Blochamps Capital vagyonkezelési és privátbanki piaci tanácsadócég szerint a belengetett egymilliárd forintos helyett a 10 milliárdos küszöb racionálisabb lehetne. A HVG kérdésére Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője így fogalmazott:

„Az egymilliárdos küszöb ma már túl alacsony, túl bizonytalan, és túl sok nem szándékolt kárral járhat. Ez a küszöb több tízezer kkv-t sodorhat veszélybe, a 10 milliárdos szint viszont közelebb lenne ahhoz, hogy azt adóztassuk, amit a közvélemény valódi nagy vagyonnak gondol.”

Ugyanakkor akadnak érvek az alacsonyabb értékhatár mellett is – például nagyobb lenne az állami bevétel. Legújabb szavazásunkban olvasóinkat kérdeztük arról, hogy milyen formában látnák szívesen a vagyonadó megvalósítását Magyarországon – az eredményeket mutatja a hét ábrája:

Az eredmények rendkívül érdekesek, hiszen a több ezer olvasói szavazat megoszlása kifejezetten szoros volt, és meglepően nagy azoknak az aránya, akik egyáltalán nem tartják szükségesnek azt, mintegy 24,1 százalék. Összességében a konszenzus szerint a többség valamilyen formában támogatná a sarc bevezetését, a vita inkább annak mértékéről szól. Akadtak végül olyan olvasók is, akik kifejezetten drasztikusan lépnének fel a kiemelkedő vagyonokkal szemben, 11,7 százalék azt is el tudta képzelni, hogy 20 százalékos, vagy annál is magasabb kulcsos vagyonadót vezessen be a kormány.

Az utca embere videós sorozatunk legutóbbi adásában arról kérdeztük a járókelőket, hogy megfelelőnek találják-e az adó tervezett mértékét; a megkérdezettek általában kevesellték azt, és inkább úgy vélték, hogy többet kellene elvenni – ez az igény a szavazás eredményéből csak részben köszönt vissza.

Mekkora legyen a küszöb?

Olvasóink 36,6 százaléka úgy vélte, hogy a jelenleg tervezett egymilliárd forintos küszöb megfelelő lenne, míg minden ötödik válaszadó inkább 5 milliárd forintnál kezdené az adóztatást, 12,6 százalék pedig 10 milliárd felett.

Alacsonyabb, 500 millió forintos értékhatárt a kitöltők 15,6 százaléka támogatna, miközben nagyjából ugyanennyien (15,2 százalék) egyáltalán nem adóztatnák a kiemelkedő vagyonokat.

