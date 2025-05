Floridában vásárolt luxuslakásokat az állami propagandán kaszáló Balásy Gyula

A két lakás közül a kisebbik 135 négyzetméteres, a másik 215 négyzetméteren terül el, és mindkettő az Atlanti-óceánra néz. Utóbbiban 3 hálószoba és 5 fürdőszoba is van. Megkérdezték Baslásytól egyebek mellett azt, hogy befektetési céllal szerezték-e be a lakásokat, esetleg saját használatra, látott-e vendégül ezekben kormánytagot, illetve más országban vásárolt-e ingatlanokat, de nem válaszolt a megkeresésre. A G7 összesítése szerint 2015 és 2023 között a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) által kiírt munkák 73 százalékát Balásy cégei kapták, ez 894 milliárd forintnyi megbízást jelent.

