Főbérlőként is reaktiválta magát Simicska Lajos egykori jobbkeze

Hasonló lehet a szándéka akár a Civil Zrt.-vel is. Lapunk írta meg, hogy Nyerges Zsolt cégcsoportja a N.E.Z. Capital Kft.-n keresztül megvette az állami megbízásokkal kitömött Civil Biztonsági Zrt.-t, július 10-e óta már a milliárdos NER-es vállalkozó a tulajdonosa a legnagyobb hazai őrző-védő társaságnak, amit július 17-én jegyzett be a bíróság. Ezzel egy évi 50 milliárd forintos csomag cserélt gazdát a NER-en belül.

Nyerges Zsolt eddig nem arról volt ismert, hogy olcsó bérlakásokat épített volna a rászorulóknak. Sokkal inkább arról, hogy a 2018-as választásokat követően megállapodás született Orbán Viktor és Simicska Lajos között, amelynek eredményeként az egykori pártpénztárnok minden jelentősebb cégét Nyerges Zsolton keresztül adta át a miniszterelnök körének. Ekkor kerültek hozzá az összes építőipari, mezőgazdasági és médiaérdekeltségek, többek között átvette a Közgép-birodalom irányítását is, amelyet rövid időn belül továbbadott Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak.

Biztosan érdemes lesz figyelemmel kísérni a Bérlakás Birodalom Kft. további működését, hiszen évek óta egyre erősödik a lakhatási válság a fiatalok körében Budapesten és a nagyobb városokban, amely stabil bérlakáspiac nélkül aligha oldódik meg. Nem véletlen, hogy Magyar Péter kampányának egyik fő eleme a kormányra kerülése esetén elindítandó bérlakásépítési program, míg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette: a jövőben nem lesz akadálya annak, hogy az Otthon Start hitellel vásárolt ingatlanokat bérbe adják, vagyis a kormány a befektetési célú lakásvásárlást is támogatja. Egy átlagos budapesti lakás bérleti díja jelenleg 270 ezer forint, míg egy hasonló ingatlan Miskolcon 125 ezer forintért bérelhető.

Az egyértelműen kirajzolódik, hogy Nyerges Zsolt hosszú idő után idén tavasszal látványosan aktiválta magát. A HVG írta meg, hogy egészségüggyel és gyógyszer-kereskedelemmel foglalkozó céget is alapított Simicska Lajos egykori jobbkeze. A DentalDoc Kft.-ben egyharmad-egyharmad arányban tulajdonos az egyik fia, Nyerges Arnó és egy másik fiatal, Berecz Bence is.

Nyerges Zsolt bérlakásokkal is foglalkozna Fotó: MTI

Sorra alapítja új cégeit Nyerges Zsolt, aki korábban Simicska Lajos mellett a Fidesz hátországának másik nagy gazdasági mogulja volt. Az Opten adatbázisa szerint legújabb vállalkozásának magabiztos nevet adott a milliárdos üzletember: a Bérlakás Birodalom Kft.-t április 1-én jegyezték be, és a nevéből is kikövetkeztethető módon ingatlanok bérbeadásával kíván foglalkozni. Hogy Nyerges Zsolt cége hol, kinek és milyen lakásokat szeretne bérbe adni, arról megkérdeztük a vállalkozást, válaszokat egyelőre nem kaptunk.

