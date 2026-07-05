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Makró Szerencsejáték

Foci-vb: 10 ezerből 3 millió forint? Jól fialt a tippmix

mfor.hu

Az elmúlt napokban több látványos nyeremény is született.

A Brazília – Norvégia, valamint a Portugália – Spanyolország mérkőzéseket kiemelt fogadói érdeklődés előzi meg. Előbb Vinicius és Haaland küzd meg a legjobb nyolcba jutásért, a brazilok esélyeit pedig nem látják egyértelműnek a játékosok, hiszen az eddig a Tippmixen beérkezett tippek 25 százaléka a döntetlenre futott be, így sokan hosszabbítást, a rendes játékidő pontos eredményét illetően pedig 2-2-es és 1-1-es ikszet várnak. A gólszerzőket illetően egyértelműbben látják az esélyeket: Haaland az abszolút tuti, őt Vinicius követi a sorban, és érdekesség, hogy mindkét játékostól sokan duplát is várnak, sőt, a Manchester City csatárától többen triplát remélnek. A Portugália – Spanyolország találkozó a szorzók tekintetében még szorosabb párharcot vetít elő, ezzel pedig a fogadók is kiegyeznek, hiszen a tétek 32 százaléka érkezett az ikszre, a legfogadottabb eredmények között pedig toplistás helyen van az 1-1, 2-2, sőt, a 3-3 is. Az persze senki számára nem lehet meglepő, hogy CR-től várják a legtöbben a gólt, őt pedig Lamine Yamal követi.

A Mexikó – Anglia meccstől még többen várnak döntetlent, a beérkezett tippek 40 százaléka az ikszre futott be, míg az angolok sikerére 35 százalék fogadott eddig, a maradék 25 százalék pedig Mexikó győzelmét várja a rendes játékidőben. Messiék majd Egyiptom ellen lépnek pályára, itt viszont annak ellenére az argentinok többgólos sikerére tippelnek a legtöbben, hogy az előző körben hatalmas meglepetésre a rendes játékidőben csak döntetlenre voltak képesek Zöld-foki-szigetek ellen – itt a tippek mindössze 13 százaléka várt ikszet a meccstől, 7,75-ös szorzóért.

Persze akadtak szép számmal játékosok, akik a bombameglepetéssel nyertek: egy fogadó például helyesen tippelte meg az 1-1-es eredményt Messiék meccsén, valamint az Ausztrália – Egyiptom találkozó kapcsán is, így 5 ezer forintból közel 400 ezer forintot nyert, míg egy másik játékos 10 ezer forintból 784 ezer forintnak örülhetett. Egy Tippmixpro-játékos kétszer is játékba küldte 5 ezer forintos téttel egy hét vb-mérkőzésből álló, fogadáskészítővel összeállított szelvényt, így összesen 10 ezer forintos téttel 3 033 932 forintot vihet haza. Olyan játékos is akadt, aki 50-es oddsért eltalálta, hogy az első félidő végén az argentinok 1-0-ra vezetnek majd, viszont a rendes játékidő eredménye 1-1 lesz – jutalma 2 ezer forintos tétre 100 ezer forintos nyeremény lett. Egy másik Tippmixpro-játékos, aki 10 különböző mérkőzésre adott le tippet a vb egyenes kieséses szakasza kapcsán az Oddspiramis felhasználásával 178,57-es szorzót hozott össze, amivel 11 ezer forintra, 1 millió 964 ezer 346 Ft-nak örülhetett.

A fogadóknál és az oddsok tekintetétben is a franciák az elsők és a legesélyesebbek
A fogadóknál és az oddsok tekintetétben is a franciák az elsők és a legesélyesebbek
Fotó: Szerencsejáték Zrt

Megéri egy pillantást vetni a végső győztesre beérkezett tippekre: a fogadóknál és az oddsok tekintetétben is a franciák az elsők és a legesélyesebbek, őket a portugálok követik, majd a spanyolok következnek a beérkezett tétek szerint. A top5-be aktuálisan a fogadók listáján még a Messi vezette Argentína, valamint Anglia fér be. A döntő párosítását illetően a legtöbben jelenleg Argentína – Franciaország összecsapást várnak, ezt az Anglia – Franciaország párosítás követi a sorban, míg meglepetésre, a harmadik legfogadottabb párosítás a finálét illetően a Mexikó – Portugália találkozó.

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