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Foci-vb: ez csak Amerika ünnepe volt – túlvagyunk a legrosszabb napon

mfor.hu

A kanadaiak nem tudtak, a paraguayaiak nem akartak focizni, így ha nagy nehezen is, rendkívüli unalmak közepette a legjobb nyolc közé jutott Marokkó és Franciaország, ahol egymás ellen játszanak majd az elődöntőbe jutásért.

Szombaton megkezdődtek a küzdelmek a már június 11-e óta tartó amerikai-kanadai-mexikói labdarúgó-világbajnokságon a legjobb nyolc közé jutásért. Miközben az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulóját ünnepelte, két nyolcaddöntőt rendeztek.

Marokkó-Kanada 3-0 (0-0)

Az első mérközésen az előző vb-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát. Története legjobb szereplésével fejeződött be Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokságán egyaránt három vereséggel esett ki a csoportkört követően, most két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlege. Az afrikai együttes csaknem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, így a szombati volt a 34. összecsapása vereség nélkül.

A mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg.

Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0)

A legutóbbi vb-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság philadelphiai nyolcaddöntőjében.

Kylian Mbappé megszerezte 19. vb-gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örökrangsort vezető Lionel Messit. A tornán már hétszer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holtversenyben vezeti a góllövőlistát. A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságon, de a négyszeres győztes németek kiejtése ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a nyolc közé jutott.

A szombaton továbbjutott két csapat a negyeddöntőben csütörtökön – közép-európai idő szerint – 22 órakor Bostonban dönti el, ki jut a legjobb négy közé.

A mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg.

 

 

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