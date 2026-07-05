Foci-vb: ez csak Amerika ünnepe volt – túlvagyunk a legrosszabb napon

Szombaton megkezdődtek a küzdelmek a már június 11-e óta tartó amerikai-kanadai-mexikói labdarúgó-világbajnokságon a legjobb nyolc közé jutásért. Miközben az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulóját ünnepelte, két nyolcaddöntőt rendeztek.

Marokkó-Kanada 3-0 (0-0)

Az első mérközésen az előző vb-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát. Története legjobb szereplésével fejeződött be Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokságán egyaránt három vereséggel esett ki a csoportkört követően, most két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlege. Az afrikai együttes csaknem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, így a szombati volt a 34. összecsapása vereség nélkül.

A mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg.

Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0)

A legutóbbi vb-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság philadelphiai nyolcaddöntőjében.