Focipályára építene lakóparkot a fideszes polgármester, gyűlnek a tiltakozó aláírások

Nagy hagyománya van már Balatonszemesen a különböző ingatlanberuházások elleni tiltakozásoknak, bár eddig kevés eredményre vezettek. A napokban újabb aláírásgyűjtés indult, ezúttal a balatonszemesi focipályát szeretnék megmenteni a beépítéstől. Néhány nap alatt közel ötszáz aláírás gyűlt össze a Szabad a Hang oldalán. Ez egy olyan szervezet, amely petíció indításához ad technikai segítséget.

A terület beépítése visszafordíthatatlan változásokat eredményezne. A nyaralóépületek megjelenése jelentősen növelné a környezeti terhelést, rontaná Balatonszemes hagyományos arculatát, valamint fokozná a forgalmat, a zajt és a parkolási problémákat. Mindez nemcsak a helyben élők, hanem a települést pihenésre választó nyaralók életminőségét is kedvezőtlenül érintené

– olvasható a petícióban.

A tiltakozók szerint a focipálya Balatonszemes egyik fontos közösségi tere, amely hosszú évek óta szolgálja a helyi sportéletet, a fiatalok aktív kikapcsolódását, valamint a közösségi együttlétet. Emellett jelentős zöldfelületet is képvisel, amely hozzájárul a település élhető, üdülőfalusias jellegének megőrzéséhez. Balatonszemes hosszú távú érdeke az aláírók szerint nem a további túlzott beépítés, hanem a meglévő közösségi és zöldterületek megóvása és fejlesztése. A focipálya elvesztése nem csupán egy sportlétesítmény megszűnését jelentené, hanem egy olyan közösségi térét is, amely fontos szerepet tölt be a település életében – szerepel az Iváncsics Zsolt fideszes polgármesternek címzett petícióban.

Már nem sokáig rúghatnak labdába

Fotó: Facebook/Dél-Balaton FC

A focipálya tervezett beépítéséről január 12-én közmeghallgatást tartott a balatonszemesi önkormányzat. Itt a polgármester elmondta: a terület hasznosításával és egy jövőbeli pályázattal egy olyan beruházást szeretnének, ami nemcsak egyszeri bevételt hoz a településnek, hanem folyamatosan pénzt termel. Az önkormányzatnak ugyanis szerinte nincs elég bevétele. A témában – a megyei újságban még decemberben megjelent cikk szerint – a jelenleg balatonszemesi sportpályakén működő telek a mai ingatlanpiaci környezetben kiemelten értékes, miközben a hosszú távú elképzelések már évtizedekkel ezelőtt más funkcióval számoltak.

A lapnak Iváncsics Zsolt elmondta: a település vezetése már mintegy harminc éve úgy határozott, hogy a balatonszemesi futballpálya hosszú távon nem ezen a vízparthoz közeli területen marad. A döntést a helyi építési szabályzat (HÉSZ) is rögzíti. A korabeli fejlesztési tervek szerint a sportfunkciók – futballpályával, edzőpályákkal és kapcsolódó létesítményekkel – az iskola mögötti önkormányzati területre kerültek volna át. A tervdokumentációk a mai napig rendelkezésre állnak, és az érintett terület szabályozása is kifejezetten sportcélú hasznosítással számolt. A megvalósítás azonban elmaradt, a sportpálya a Balaton-parthoz közel maradt, miközben a település fejlődése és a vízparti területek értéke jelentősen megváltozott.

Az, hogy tizenöten néznek egy megye II-es meccset egy Balatonhoz ennyire közeli területen, a mai világban luxus – fogalmazott Iváncsics Zsolt a sonline.hu-nak. Mint mondta, a cél nem az eladás, hanem az, hogy az önkormányzat passzív vagyonát aktívvá alakítsa, vagyis olyan hasznosítási formát találjon, amely hosszú távon bevételt termel Balatonszemes számára. Nem az a megoldás, hogy eladjuk, és a pénz elfogy valamikor. Olyan használatban gondolkodunk, amely addig hoz bevételt a falunak, amíg Balatonszemes létezik – hangsúlyozta.

Még 2021-ben volt egy hasonló tiltakozás, akkor a balatonszemesi kikötő melletti kempinget szerették volna megmenteni a helyiek a beépítéstől. A területet egymilliárd forintért árverezte el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, a vevő a Nagygyörgy Tibor által tulajdonolt Biggeorge Property Zrt. érdekkörébe tartozó ingatlanbefektetési alap volt. A tiltakozás nem járt sikerrel, ma már egy 152 lakásos lakópark terpeszkedik a területen.