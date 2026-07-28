Foghatják a fejüket a dízelesek, így változnak szerdától az üzemanyagárak

A benzin esetében bruttó 3 forinttal csökken a beszerzési ár, a gázolaj ára viszont bruttó 5 forinttal emelkedik – számol be róla a holtankoljak.hu.

Az átlagárak 2026.07.28-án, kedden még az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 602 forint/liter

Gázolaj: 631 forint/liter

A keddi áremelkedést eltérő mértékben ugyan, de a kutak többségénél érvényesítették - tette hozzá a portál. A korábbi, június 23-án eltörölt védett ár a benzin esetében 595 forint, a dízelnél 615 forint volt literenként.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>