Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Az előzetes adatok szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született, és 8782-en haltak meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,0, a halálozásoké 18, míg a házasságkötéseké 11 százalékkal mérséklődött – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön az MTI-vel.
Az adatok alapján júliusban 6696 gyermek született, 2,0 százalékkal, 138-cal kevesebb, mint 2024 júliusában. 8782-en haltak meg, 18 százalékkal, 1972-vel kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024 júliusi 3920-szal szemben 2086 fő volt. Ebben az időszakban 4324 pár kötött házasságot, 11 százalékkal, 536-tal kevesebb, mint egy évvel korábban – tették hozzá.
Közölték azt is, hogy január–júliusban 41 686 gyermek jött világra, 6,9 százalékkal, 3106-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban pedig 2,1 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.
A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,30, egy évvel korábban 1,37 volt – írták. Úgy folytatták, hogy január–júliusban 73 692-en haltak meg, 0,2 százalékkal, 129-cel többen az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,2, április–júniusban 1,1 százalékkal többen, míg júliusban 18 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.
A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 32 006 fő volt, 11 százalékkal több az előző évi 28 771 fős értéknél – közölték.
(MTI)