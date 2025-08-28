Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Az előzetes adatok szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született, és 8782-en haltak meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,0, a halálozásoké 18, míg a házasságkötéseké 11 százalékkal mérséklődött – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön az MTI-vel.

Az adatok alapján júliusban 6696 gyermek született, 2,0 százalékkal, 138-cal kevesebb, mint 2024 júliusában. 8782-en haltak meg, 18 százalékkal, 1972-vel kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024 júliusi 3920-szal szemben 2086 fő volt. Ebben az időszakban 4324 pár kötött házasságot, 11 százalékkal, 536-tal kevesebb, mint egy évvel korábban – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy január–júliusban 41 686 gyermek jött világra, 6,9 százalékkal, 3106-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban pedig 2,1 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

Kapcsolódó cikk Így oldaná meg a DK a demográfiai válságot A Demokratikus Koalíció szociális bérlakásrendszer bevezetésével és a babaváró hitel korhatárának emelésével ösztönözné a gyermekvállalást.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,30, egy évvel korábban 1,37 volt – írták. Úgy folytatták, hogy január–júliusban 73 692-en haltak meg, 0,2 százalékkal, 129-cel többen az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,2, április–júniusban 1,1 százalékkal többen, míg júliusban 18 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 32 006 fő volt, 11 százalékkal több az előző évi 28 771 fős értéknél – közölték.

(MTI)