2p
Makró Demográfia

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

mfor.hu

Kevesebb ember kevesebb gyereket tud szülni.

Az előzetes adatok szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született, és 8782-en haltak meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,0, a halálozásoké 18, míg a házasságkötéseké 11 százalékkal mérséklődött – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön az MTI-vel.

Az adatok alapján júliusban 6696 gyermek született, 2,0 százalékkal, 138-cal kevesebb, mint 2024 júliusában. 8782-en haltak meg, 18 százalékkal, 1972-vel kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024 júliusi 3920-szal szemben 2086 fő volt. Ebben az időszakban 4324 pár kötött házasságot, 11 százalékkal, 536-tal kevesebb, mint egy évvel korábban – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy január–júliusban 41 686 gyermek jött világra, 6,9 százalékkal, 3106-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban pedig 2,1 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,30, egy évvel korábban 1,37 volt – írták. Úgy folytatták, hogy január–júliusban 73 692-en haltak meg, 0,2 százalékkal, 129-cel többen az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,2, április–júniusban 1,1 százalékkal többen, míg júliusban 18 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 32 006 fő volt, 11 százalékkal több az előző évi 28 771 fős értéknél – közölték.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Gyerekeket és nyugdíjasokat is számol a KSH.

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

A kereslet miatt emelkednek az árak.

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Jön a munkanélküliség júliusi adata.

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Az utóbbi hónapokban a szakértők a magyar gazdaság problémáit elemezve már arról beszéltek, hogy ennél már nem nagyon van lejjebb. A legfrissebb adatok, akár a beruházások, akár az ipari termelést nézve azonban további csökkenést mutattak. Az év végén beinduló gigagyárak ugyan javíthatják az összképet, de gyökeres változást ezek sem fognak hozni.

Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

Aggasztja a helyzet.

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

Részben sikerült a helyreállítás.

Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Elindult a per a Tanács ellen.

A kormányfőt reptető Ungár család körül kivirágoztak a vagyonkezelők

A kormányfőt reptető Ungár család körül kivirágoztak a vagyonkezelők

Schmidt Mária veje is gründolt magának egy vagyonkezelőt, ahol a lánya az ügyvezető.

Régóta várt már ezekre a csónakokra Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fejlődik az eszközpark, már a vízen is.

Megérezzük a benzinkutakon a Barátság elleni támadást?

Megérezzük a benzinkutakon a Barátság elleni támadást?

Csütörtöktől változnak az árak.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168