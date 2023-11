Fogy az idő, milliárdos kaszinós döntésre készül az Orbán-kormány

Nagyon úgy tűnik, hogy a budapesti kaszinókkal ellentétben az Orbán-kormánynak nem olyan sürgős a debreceni és a nyíregyházi kaszinók sorsának rendezése. A legtöbb pénzt természetesen a fővárosi egységek termelik, de azért a két vidéki nagyváros nyerőgépei is megbízhatóan szállítják a százmilliós profitokat. Ezért biztosra vehető, hogy a NER különös gondot fog fordítani a debreceni és a nyíregyházi kaszinók pénzeinek megfelelő kezelésére.

A 2022-es választás előtt valamiért nagyon fontos volt a budapesti kaszinós koncessziók ügyének rendezése, hiszen kicsit bizonytalan volt, hogy ki nyeri a választást. A kaszinók korábban Andy Vajna érdekeltségébe tartoztak, de halála után a milliárdos bizniszen ketten osztoztak: a fehérvári labdarúgóklubot is tulajdonló Garancsi István és a korábbi londoni nagykövet, majd honvédelmi miniszter Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Utóbbi helyére mostanra Habony Árpád került.

Öt helyet üzemeltet az LVC Diamond, az Atlantis, az Atrium Eurocenter, a Corvin Sétány, a Sofitel, illetve a Tropicana kaszinót. Az LVC Diamond 2015-ben elnyert koncessziói 2024 végén jártak volna le, de egy törvénymódosításnak köszönhetően újra ki lehetett osztani a koncessziókat, ha a korábban megkötött szerződés eredeti időtartamának fele már eltelt. Tehát mintegy 3 évvel a 2024-es lejárat előtt, 2021 őszén úgy döntött az Orbán-kormány, hogy a legértékesebb hazai kaszinókat, a Las Vegas családot üzemeltető cég, az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. 2056-ig megkapja a koncessziós jogot. Ez 35 éves jogosultságot jelent, ami a törvényi maximumot jelenti.

Ki nyer jövőre? Fotó: Pixabay

A debreceni és a nyíregyházi kaszinók koncessziói Szima Gábor cégeihez, a Cívis Grand Casino Kft.-hez és az Onyx Casino Kft.-hez tartoznak az Aranybonusz 2000 Kft.-n keresztül. Az engedélyek azonban 2024 júliusában, illetve augusztusában lejárnak, ellenben nagy a csend a hosszabbításról. Ami akár azt is jelentheti, hogy az Orbán-kormány a jövőben már másnak szánja az értékes zsetonokat, vagyis Szima Gábor elveszítheti a kaszinóit. Kiírt új pályázat nincs, igaz, ez nem is feltétlenül szükséges, hiszen akit a kormány megbízhatónak minősít, pályázat nélkül is megkaphatja a koncessziós jogot a kaszinónyitásra.

Információink szerint Szima Gábor szívesen folytatná a kaszinózást, de egyelőre nem született döntés a kaszinók sorsáról. Érthető a debreceni vállalkozó ragaszkodása a nyerőgépekhez, hiszen 2022-ben futották eddig a legjobb évüket és idén sincs ok a panaszra. Tavaly a debreceni kaszinó mögött álló cég 3,5 milliárd forintos bevétellel és egymilliárd forintos nyereséggel zárt. Míg a nyíregyházi egység 1,6 milliárd forintos forgalom mellett 382,5 millió forintos profitot ért el.

Szima Gábor üzleti életében 2020-ban történtek nagy változások: lapunk is megírta, azzal, hogy a debreceni focicsapat akkor nem tudta kiharcolni az NBI-es bentmaradást, egy 27 éves korszak ért véget. A fő tulajdonos kiszállásával ugyanis egy teljesen új szakasz kezdődött a klub történetében. A Szima család azonnali hatállyal megvált a DVSC Futballszervező Zrt.-ben lévő többségi tulajdonrészétől. A focicsapat mögött álló gazdasági társaság pedig később megvált a Szima Gábor kaszinóiban meglévő tulajdoni hányadától is.

A Szima családot persze nem kell félteni. Az AVE Ásványvíz is hozzájuk tartozik, ami megbízhatóan termeli tovább számukra a százmilliókat akkor is, ha esetleg a kaszinóktól búcsút kell venniük. A témában küldtünk kérdést a Nemzeti Koncessziós Irodának, amint válaszolnak, közöljük.