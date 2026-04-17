2p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Energiapiac Gáz Olaj

Fogy az olaj, ketyeg az óra, de mennyire kell izgulnunk?

Király Béla
Történelmi mélypontra süllyedt a magyar stratégiai olajkészlet. Az igazán drasztikus visszaesést a finomított termékeknél láthatjuk. Óriási szükség lenne az oroszok által szétlőtt Barátság vezeték újraindítására, ami az ukránok szerint néhány héten belül megvalósulhat.

Pánikra ugyan továbbra sincs ok, ám a kőolaj- és üzemanyagkészletek szintje nem túl biztató. Így foglalja össze a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) friss adatait laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Március végére az úgynevezett készletnapok száma 91-ről 44 napra csökkent. Ez azt jelenti, hogy az ország tartalékai – amelyek elvileg egy ellátási válság idején biztosítanák a működést – egyetlen hónap alatt gyakorlatilag a felükre estek vissza. Ilyen mértékű zuhanás az elmúlt években ritkán fordult elő, és legutóbb a 2022-es energiaválság idején volt hasonlóan intenzív csökkenés.

A részletes adatokból az is kiderül, hogy bár a nyerskőolaj-készlet is csökkent (572,8 ezerről 486,9 ezer tonnára), az igazán drasztikus visszaesés a finomított termékeknél történt. A gázolajkészlet mintegy háromnegyedével, 534,8 ezerről 143,8 ezer tonnára esett vissza, míg a benzin esetében még jelentősebb csökkenést láthattunk. Ez azt jelenti, hogy a stratégiai tartalékokból rövid idő alatt hatalmas mennyiségű üzemanyagot vontak ki.

A teljes cikkből kiderül, hogy miért lenne óriási szükség a Barátság vezeték helyreállítására és ez pontosan mikor várható. De arról is olvashatnak, hogy a Hormuzi-szoros blokádja milyen egyéb kockázatokat rejt magában és hogy az északi-tengeri Brent típusú kőolaj és az orosz Ural jegyzésárai hogyan viszonyultak egymáshoz az elmúlt időszakban.

Szombaton is örülhet, aki piaci áron tankol

A védett ár pedig továbbra is marad.

Az MCC várhatja a pénzét, a Mol idén később fog osztalékot fizetni

Az MCC 24,12 milliárd forintot kaphatna.

Kiderült, hogy mennyit kerestek a magyarok februárban

A KSH adatai szerint a nettó kereset mediánértéke 417 100 forint.

Hatalmas felvásárlásra adott gyorsan engedélyt a GVH a magánegészségügyben

5 nap alatt született meg az engedély.

Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal – itt van, miben állapodtak meg

Az új kormány alatt is védett marad a benzin és a gázolaj ára. 

KP

Mennyire forgatják fel Magyar Péterék a gazdaságot? Klasszis Podcast

Az április 12-i választást kétharmados többséggel megnyerő Tisza Párt több olyan vállalást is tett, amelyek új korszakot nyithatnak a magyar gazdaságpolitika történetében. Ennek talán legszimbolikusabb lépése az euró bevezetése lenne, ami ebben a ciklusban biztosan nem, inkább a 2030-as évek elején valósulhatna meg – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője.

Karácsony Gergely 60 napos haladékot remél az államkincstártól

A főpolgármester reméli, a Magyar Államkincstár eltekint a jogellenes inkasszótól.

Annyi közpénz ömlött a közmédiába, hogy már el sem tudták költeni

Több mint kétezer ember ügyködött 2025 végén a közmédia nézettségéért.

Pénteken is örülhet, aki piaci áron tankol

Legalábbis akkor, ha dízelt.

Mi lesz az Orbán-éra után? Pogátsa Zoltánnal beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense április 23-án, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

