Fogy az olaj, ketyeg az óra, de mennyire kell izgulnunk?

Pánikra ugyan továbbra sincs ok, ám a kőolaj- és üzemanyagkészletek szintje nem túl biztató. Így foglalja össze a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) friss adatait laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Március végére az úgynevezett készletnapok száma 91-ről 44 napra csökkent. Ez azt jelenti, hogy az ország tartalékai – amelyek elvileg egy ellátási válság idején biztosítanák a működést – egyetlen hónap alatt gyakorlatilag a felükre estek vissza. Ilyen mértékű zuhanás az elmúlt években ritkán fordult elő, és legutóbb a 2022-es energiaválság idején volt hasonlóan intenzív csökkenés.

A részletes adatokból az is kiderül, hogy bár a nyerskőolaj-készlet is csökkent (572,8 ezerről 486,9 ezer tonnára), az igazán drasztikus visszaesés a finomított termékeknél történt. A gázolajkészlet mintegy háromnegyedével, 534,8 ezerről 143,8 ezer tonnára esett vissza, míg a benzin esetében még jelentősebb csökkenést láthattunk. Ez azt jelenti, hogy a stratégiai tartalékokból rövid idő alatt hatalmas mennyiségű üzemanyagot vontak ki.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal – itt van, miben állapodtak meg Marad a védett üzemanyagár.

A teljes cikkből kiderül, hogy miért lenne óriási szükség a Barátság vezeték helyreállítására és ez pontosan mikor várható. De arról is olvashatnak, hogy a Hormuzi-szoros blokádja milyen egyéb kockázatokat rejt magában és hogy az északi-tengeri Brent típusú kőolaj és az orosz Ural jegyzésárai hogyan viszonyultak egymáshoz az elmúlt időszakban.