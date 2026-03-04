3p
Fogynak a regisztrált álláskeresők, újabb foglalkoztatási programok nyíltak

Februárban 6 ezerrel kevesebben voltak, mint egy évvel korábban.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 februárjában 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A regisztrált álláskeresők rendkívül alacsony száma is rávilágít arra, hogy a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására a demográfiai trend, vagyis a munkaképes korú népesség csökkenése gyakorol meghatározó hatást – tették hozzá.

Több program is segíti a foglalkoztatást
Fotó: DepositPhotos.com

Bővülő programok

Az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz program keretében eddig 28 ezer fiatal munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővül, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálással segítjük a fiatalok munkaerőpiacon maradását.

Februártól újra igénybe vehetők a hazai finanszírozású mobilitási támogatások is, méghozzá a korábbi 6 hónap helyett 9 hónapra.

Az ,,Utazási támogatás 2026." program keretében a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében 10 km távolság felett (60 km-ig) minden teljes 10 km után a minimálbér 5 százalékának (16.140 forint) megfelelő összegben nyújtható. A távolság felső határa 100 km-re emelkedett, a 60 és 100 km közötti távolság esetén 80.700 forint/hó utazási támogatás igényelhető.

A ,,Lakhatási támogatás 2026." program keretében a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében 30 km távolság felett (30 és 60 km között hosszú utazási idő esetén) a támogatás a lakásbérleti díj (vagy a munkásszállás díja) tekintetében nyújtható, összege legfeljebb 225.960 forint/hó lehet.

A korábbi években sikeresen működő, eddig több mint 20 ezer közfoglalkoztatottat a versenyszférába segítő „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program is újraindul, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek közfoglalkoztatásban való részvétel helyett a versenyszférában történő elhelyezkedését ösztönözze. A programban a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszonya időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén 45.600 forint elhelyezkedési juttatásban részesül, amit addig kap, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszonya létesítése hiányában fennállt volna. Napi 2.000 forint elhelyezkedési juttatásra jogosult az a közfoglalkoztatott is, aki mezőgazdasági idénymunkában vesz részt.

Egyre inkább így koccintunk a sörünkkel

A sörfogyasztási szokások egész Európában átalakulóban vannak, és ez a trend a tavalyi évben Magyarországon is egyértelműen megmutatkozott. A fogyasztók egyre tudatosabban választanak: a mennyiség helyett a minőség és az élmény kerül előtérbe.

Hatalmasat ugrott a használt autók behozatala

Februárban 12 206 import használt személyautó érkezett, ami 26 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, jelentette a DataHouse.

A szolgáltatásokban nőtt a kiviteli többlet

3,1 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a IV. negyedévben. Az aktívum 469 millió euróval volt több a 2024. IV. negyedévinél.

Ma délután Ön is kérdezhet Bod Péter Ákostól és Pleschinger Gyulától – a Klasszis Klub Live-ban

A Klasszis Média immár 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának mai vendége a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, valamint a Monetáris Tanács korábbi tagja lesz. Szokás szerint ezúttal sem csak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Orbán Viktor barátai sokkal nagyobb kárt okoznak, mint Zelenszkíj

Trump és Netanjahu háborúja jóval többe kerül Magyarországnak, mint a Barátság kőolajvezeték leállítása

A magyar kormány továbbra is kampányüzemmódban pörög, ennek pedig fő üzenete, hogy Ukrajna bele akar minket sodorni a háborúba. Ennek első lépése a magyar energetikai ellátás megbénítása, az oroszok által lebombázott Barátság kőolajvezeték révén. Ugyanakkor a magyar vállalatoknak és adófizetőknek egy másik háború sokkal több pénzbe kerül. Az Orbán Viktor szövetségesei, vagyis Donald Trump és Benjamin Netanjáhú által Irán ellen indított harcoknak magyar szempontból közel háromszor akkora a pluszköltsége, a miniszterelnök és a külügyminiszter mégis mélyen hallgat.

Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

A Mol tiszta vizet öntene a pohárba.

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

6 százalékos kamatra értékesített zárt körben az ÁKK.  

Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

Ilyen árakat még soha nem láttak. Hajóból sincs elég, hogy kielégítsék a keresletet.

Még mélyebbre taszíthatja a magyar gazdaságot a közel-keleti háború

Nem igazán győzte meg az elemzőket az a tény, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) enyhén felfelé módosította a tavalyi negyedik negyedéves GDP-növekedés ütemét. Sőt, épp ellenkezőleg, érkezett egy újabb kilátásrontás 2026-ra vonatkozóan. A közel-keleti háború pedig újabb lefelé mutató kockázatokat jelent.

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

A Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van már.

