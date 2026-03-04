Fogynak a regisztrált álláskeresők, újabb foglalkoztatási programok nyíltak

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 februárjában 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A regisztrált álláskeresők rendkívül alacsony száma is rávilágít arra, hogy a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására a demográfiai trend, vagyis a munkaképes korú népesség csökkenése gyakorol meghatározó hatást – tették hozzá.

Több program is segíti a foglalkoztatást

Bővülő programok

Az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz program keretében eddig 28 ezer fiatal munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővül, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálással segítjük a fiatalok munkaerőpiacon maradását.

Februártól újra igénybe vehetők a hazai finanszírozású mobilitási támogatások is, méghozzá a korábbi 6 hónap helyett 9 hónapra.

Az ,,Utazási támogatás 2026." program keretében a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében 10 km távolság felett (60 km-ig) minden teljes 10 km után a minimálbér 5 százalékának (16.140 forint) megfelelő összegben nyújtható. A távolság felső határa 100 km-re emelkedett, a 60 és 100 km közötti távolság esetén 80.700 forint/hó utazási támogatás igényelhető.

A ,,Lakhatási támogatás 2026." program keretében a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében 30 km távolság felett (30 és 60 km között hosszú utazási idő esetén) a támogatás a lakásbérleti díj (vagy a munkásszállás díja) tekintetében nyújtható, összege legfeljebb 225.960 forint/hó lehet.

A korábbi években sikeresen működő, eddig több mint 20 ezer közfoglalkoztatottat a versenyszférába segítő „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program is újraindul, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek közfoglalkoztatásban való részvétel helyett a versenyszférában történő elhelyezkedését ösztönözze. A programban a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszonya időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén 45.600 forint elhelyezkedési juttatásban részesül, amit addig kap, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszonya létesítése hiányában fennállt volna. Napi 2.000 forint elhelyezkedési juttatásra jogosult az a közfoglalkoztatott is, aki mezőgazdasági idénymunkában vesz részt.