Fogynak itthon a bankok, de több a dolgozójuk

2026-ban is folytatódott Magyarországon a bankfiókok számának évek óta tartó csökkenése. A 2025-ös évet például még 1401 egységgel kezdte a szektor, de az év végén már csupán 1300 helyen tudtak az ügyfelek személyesen is banki ügyeket intézni, pár hónappal később pedig, vagyis idén március 31-én már mindössze 1268 fiókban volt erre lehetőség - derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A fiókbezárások azonban nem jártak együtt a dolgozók leépítésével. Az MNB statisztikájából az is megtudható, hogy 2019-ben valamivel több mint 39 és fél ezren dolgoztak a bankszektorban, 2025 márciusában pedig a munkavállalók száma még növekedett is, átlépte a 40 ezret, míg idén március 31-én már több mint 40 ezer 500 volt az alkalmazotti létszám. Mindez azt feltételezi, hogy a banki dolgozók feladatai nem kizárólag a fizikai térre korlátozódnak, egyre nagyobb az ügyintézésben az online tér szerepe, miközben bővült az elektronikusan elérhető banki termékek köre is. Személyi kölcsönt, vagy egy-egy támogatott hitelt is lehet már online igényelni. A bankok pénzt fektetnek az innovációba, hogy a konkurenciával szemben megőrizzék a versenyképességüket. Bankfiókok száma 2013-tól

Fotó: MNB

Az online tér erősödését támaszthatja alá, hogy a bankfiókok száma az MNB adatai szerint a 2019. március 31-i állapothoz képest 2026 március végéig folyamatosan csökkent. Hét évvel ezelőtt még több mint kétezer bankfiókban intézhették személyesen a banki ügyeiket az állampolgárok, idén március végén erre már csak 1268 részlegben volt lehetőségük.

Banki alkalmazottnak lenni a bérezés szempontjából is vonzó. A pénzügyi, biztosítási ágazat mindig hagyományosan a jól fizető nemzetgazdasági ágak közé tartozott. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint ebben a szektorban a teljes alkalmazásban állók 2022 januárjában átlagosan bruttó 760 ezer forintot vittek haza, 2026 első hónapjában pedig csaknem bruttó 1,2 millió forintot.

A KSH külön táblázatot közöl arról, hogy az átlagos statisztikán felül egy „pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője” teljes alkalmazásban 2019-ben átlagosan csaknem bruttó 1,3 millió forintot kapott havonta. Hat évvel később, vagyis 2025-ben ez a kereseti összeg minden korosztályra átlagolva bruttó 2,2 millió forintot tett ki. A 30 és 39 év közötti korcsoportban pedig tavaly a vezetői szinteken lévők havonta több mint bruttó 1,8 millió forintban részesültek, a 40 és 49 éves kor közöttiek bére meghaladta a bruttó 2,2 millió forintot, míg az 50 év felettieké elérte a bruttó 2,3 millió forintot.

Magyarországon a teljes alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2022 januárjában valamivel több mint 455 ezer forintot tett ki. 2025 januárjában megközelítette a 666 ezer forintot, 2026 hasonló időszakában pedig meghaladta a bruttó 840 ezer forintot, így azért összességében elmondható, hogy valamelyest zárult a kereseti olló. Csak összehasonlításképpen a bruttó mediánkereset 2026 januárjában valamivel több mint 598 ezer forint volt.

Azt, hogy a bankszektor folyamatosan innovál az is mutatja, hogy folyamatosan vesznek fel új alkalmazottakat. Ha megnézzük néhány hazai bank álláshirdetését, akkor azt látjuk, hogy június második felében sok nyitott pozíció volt. Elsősorban lakossági banki tanácsadót, ügyfélponti tanácsadót, digitális értékesítési menedzsert, ügyfélszolgálati munkatársat, panaszkezelési szakértőt és Java fejlesztőket kerestek. De a vizsgaidőszak végéhez közeledve sok gyakornoki pozíciót is meghirdettek.

Az MNB statisztikájából az is lekövethető, hogy milyen főbb átalakulások zajlottak le a hazai bankszektorban az elmúlt években. Például tíz év alatt számottevően csökkent a hitelintézetek száma Magyarországon. Míg 2015. december 31-én 137 bank működött itthon, addig 2020-ban már csak 42, 2026. március 31-én pedig 40 hitelintézetet tartott számon a Magyar Nemzeti Bank.

A csökkenést részben magyarázza az, hogy lezárult több más mellett 2020-ig a takarékszövetkezetek integrációja, és több bank – köztük a Budapest Bank (BB) és a Magyar Külekereskedelmi Bank (MKB) – beolvadásával 2022. március 31-ével, pont a négy évvel ezelőtti választásokra időzítve létrejött az MBH Bank. Éppen abban a hónapban, tehát 2022 márciusában is távozott egy újabb szereplő a piacról: megszüntette magyarországi tevékenységét a Sberbank, miután az MNB súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét.