Fokozódik a nyomás Orbán Viktoron: amerikai szenátorok szólították fel, hogy váljon le az orosz olajról

Demokrata és repubilikánus szenátorok is arra kérik a magyar miniszterelnököt, hogy fejezze be az orosz olaj vásárlását.

Miközben Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy mentességet harcoljon ki Magyarországnak az orosz energiát sújtó szankciók alól, amerikai szenátorok kétpárti csoportja sürgeti Magyarországot, hogy ne vegyen több orosz energiahordozót, írja a Bloomberg.

A szentárok kifogásolják, hogy Magyarország „semmi jelét nem mutatja”, hogy csökkenteni kívánja az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőségét. Épp ezért

felszólították Orbánt és a többi orosz energiaimportőrt, hogy tartsák magukat az Európai Unió júniusi javaslatához, amely 2027-ig teljesen megszüntetné az orosz behozatalt a térségben.

A kezdeményezést tíz szenátor írta alá: a republikánusok közül Roger Wicker (Mississippi), Thom Tillis (Észak-Karolina) és Mitch McConnell (Kentucky), míg a demokraták soraiból Jeanne Shaheen (New Hampshire), Chris Van Hollen (Maryland) és Chris Coons (Delaware) is csatlakozott.

„Vlagyimir Putyin háborús bűnös, aki az energiahordozók exportjából finanszírozza a gyilkos háborúját” – fogalmazott a republikánus Tillis, hozzátéve, hogy „nem engedhetjük, hogy az energiafüggőség fegyverré váljon egy kegyetlen diktátor kezében”.

„Európa rendkívüli eredményeket ért el az orosz energiától való függetlenedésben, de Magyarország lépései továbbra is aláássák a közös biztonságot és bátorítják a Kremlt” – írta a demokrata oldalról Shaheen.

Októberben az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat vetett ki Oroszország két legnagyobb olajvállalatára, a Rosznyeftre és a Lukoilra, miután Trumpnak nem sikerült rávenni Putyint, hogy kössön tűzszüneti megállapodást Ukrajnában. Ennek úgy látszik, komoly piaci hatása lehet, az amerikai elnök szerint India máris jelentősen csökkentette az orosz olajimportját.

 

