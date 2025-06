Földbe áll az idén a magyar gazdaság: már csak fél százalékos növekedést várna

“Az elmúlt években a beruházások is visszaestek, így a vállalatoknál nem volt érdemi termelékenységnövekedés, ez szintén hozzájárul a bérdinamika lassulásához. Ugyanakkor a jövő évtől a várható gazdaság élénkülés eredményeként a munkaerőpiac is feszesebbé válhat, ez pedig a béremelkedés irányába hat” – fűzte hozzá Németh Dávid. A K&H prognózisában erre az évre 7,5-8 százalékos átlagos béremelkedés valószínűsíthető, ezt 2026-ban egy 9 százalék körüli emelkedés követheti.

A magas inflációs várakozások jelentős hatást gyakorolhatnak a fizetések alakulására is. Az idei bérdinamikában némi lassulást látunk, ez pedig annak köszönhető, hogy a magyar gazdaság több mint két éve stagnál vagy visszaesik, ráadásul a munkanélküliségi ráta is növekedett.

A jelenlegi, bizonytalan kilátások alapján az idei évre várható 0,5 százalékos növekedés után gyorsulásra lehet számítani 2026-ban. Mindezt ebben az évben 4,3, 2026-ban pedig 4 százalékos éves átlagos infláció kísérheti – ismertette Németh Dávid, a K&H vezető elemzője a pénzintézet legfrissebb előrejelzését. A prognózisból az is kiderült, hogy mi vár a forintra.

