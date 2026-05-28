Főleg Budapestet viselte meg az iráni háború a turizmusban

Vég Márton
Kedvezőtlen adatok érkeztek a turizmus ágazatból: a csökkenés teljes egészében a külföldi vendégforgalomhoz kötődött.

Március után áprilisban sem zárt valami fényes hónapot a hazai turizmus: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött el, így a vendégek száma 1,0, a vendégéjszakáké 4,0 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Ugyanakkor a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,4, a vendégéjszakáké 0,8 százalékkal nőtt 2025 áprilisához képest. 

Kedvezőtlen adatok érkeztek a turizmus ágazatból, ami már az iráni konfliktus begyűrűzésének a hatása lehet

- reagált a KSH számaira Horváth Diána.

Az MGFÜ elemzője hozzátette: a csökkenés teljes egészében a külföldi vendégforgalomhoz kötődött, ahol a vendégek számában 5,2, míg az általuk eltöltött vendégéjszakák számában 8,0 százalékos visszaesést mért a KSH.

Küldő régiókat tekintve közel felére zuhant az Ázsiából érkező vendégek száma, ami az iráni konfliktus nyomán lezárt légtérnek, a kerozinhiány miatt törölt járatoknak és a fokozódó óvatosságnak tudható be szerinte. Izraelből 79 százalékkal kevesebb vendég érkezett, mint tavaly ilyenkor.

A közel-keleti válság a budapesti repteret is érintette
Fotó: Budapest Airport

Kedvezőtlen az elemző szerint, hogy az európai kereslet is gyengélkedett: itt 2,9 százalékkal kevesebb vendégéjszakát regisztrált a KSH, ami elsősorban a brit, a német és az olasz turisták elmaradásához köthető.

Bár a lengyel, a román és a spanyol vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma nőtt, mindez nem volt képes ellensúlyozni a többi küldő régióból elmaradó keresletet.

Pozitívum ellenben Horváth Diána szerint, hogy az Észak-Amerikából érkező vendégek 16,3 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el hazánkban áprilisban – pedig ekkor még a közvetlen járatok nem is indultak el hazánk és az Egyesült Államok között. A Philadelphia és Budapest közötti közvetlen utazás lehetősége csak májustól érhető el, így várhatóan az USA-ból érkező turisták számában jelentős növekedés történhet a következő hónapokban.

Felhívta a figyelmet arra is az elemző, hogy a belföldi vendégek száma 3,7, míg az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 0,8 százalékkal nőtt áprilisban egy évvel korábbhoz képest, vagyis a belföldi turizmus továbbra is kedvezően alakult. Ugyanakkor ismét a rövidebb utazások voltak jellemzőbbek, ami vélhetően a húsvéti hosszú hétvégének köszönhető.

A belföldi desztinációkat tekintve egyedül Pécs-Villány régió könyvelhetett el dinamikusabb emelkedést, ami teljes egészében a belföldi turizmushoz kötődött. Növekedett továbbá Gyula és térsége, Mátra-Bükk, Sopron-Fertő, illetve Szeged és térsége régiók forgalma is, előbbi kettő régióban a külföldi, míg Szeged és térsége régióban a belföldi turizmus állt a háttérben.

A legnagyobb visszaesést Budapesten mérte a KSH, amit legfőképp az elmaradó külföldi vendégek eredményeztek, de a belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakaszám is mérséklődött a fővárosban.

Horváth Diána szerint a turizmus ágazat teljesítményét jelentős kockázatok övezik. Ezek egyike, hogy a forintárfolyam erősödésével a hazai desztinációk árelőnye csökken, ami a külföldi utazások irányába mozdíthatja el a lakosságot. A külföldi vendégek esetében is negatív hatást fejthet ki a  relatív magasabb árszint.

A KSH számaiban is látszik a probléma: a turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 87,7 milliárd forint volt, folyó áron 0,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Ugyanakkor a május vélhetően erős lesz: a május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-finálé közeledtével drasztikusan megugrottak az árak, miközben a város szálláshelyei erre az időpontra gyakorlatilag már áprilisban beteltek. Például a Kazinczy utcában egy kétszobás apartman 3 millió forintba kerül, az I. kerületben pedig egy háromszobás lakásért 3,6 milliót számolnak fel. 

A francia PSG, illetve az angol Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17-17 ezer jegyet vásároltak meg, de a rendőrség információi szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik majd Budapestre május végén.

