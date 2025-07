Folyamatosan nő a streamingszolgáltatás népszerűsége

Töretlen a streamingszolgáltatások népszerűsége, a Direct One adatai szerint az elmúlt egy évben mintegy 13 százalékkal emelkedett a műsorszolgáltató felhasználóinak száma, így ma már több mint 40 ezren használják rendszeresen az appot szórakozásra és informálódásra.

A szolgáltató közleménye szerint a tartalomfogyasztási szokások továbbra is átalakulóban vannak, s bár az élő televíziózás még mindig meghatározó, enyhe csökkenés tapasztalható ebben a szegmensben: 2024-ben a felhasználók 97,5 százaléka, míg 2025-ben 89 százalékuk nézett élő adást az alkalmazáson keresztül.

A felhasználók túlnyomó többsége az okostévéjén válogat a kínálatból: az adatok szerint a megtekintett órák 75 százaléka ilyen eszközön történik, emellett más eszközöket is használnak az előfizetők, a legtöbben nem egyetlen készüléken nézik az alkalmazást, egy felhasználóra átlagosan 3,6 különböző típus jut.

Kapcsolódó cikk Nagy bejelentést tett a Netflix Vaskos profitról számolt be.

A felhasználói tapasztalatok alapján az app újraindítás és visszajátszás funkciói különösen kedveltek, hiszen így mindenki akkor nézheti a tartalmat, amikor épp ideje van rá. Ezt mutatja az is, hogy a Direct One előfizetőinek csaknem 60 százaléka rendszeresen visszatekeri az elejére az éppen sugárzott műsort, vagy újranéz egy-egy jelenetet. Ugyanilyen arányban vannak azok is, akik a lineáris televíziós adás után néhány nappal nézik vissza a tartalmakat, például utazás közben.

A szolgáltató felhasználói az idén júniusban átlagosan 66 és fél órát töltöttek a platformon, a legtöbben sportközvetítéseket, illetve thrillert, gasztronómia műsorokat néztek.

(MTI)