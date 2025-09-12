Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Makró Szijjártó Péter

Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

mfor.hu

Madridban és Szingapúrban is változás jön.

A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben olvashatók a határozatok, amelyek szerint Szijjártó Péter előterjesztésére a köztársasági elnök „érdemei elismerése mellett” felmenti posztjáról Magyarország madridi nagykövetét, Tóth Katalint, aki egyben az Andorrai Fejedelemségben is képviselte hazánkat.

Ugyanerre a sorsra jutott Pach Judit rendkívüli és meghatalmazott nagykövet is, aki a szingapúri nagykövetséget vezette, valamint a Brunei Darussalam Államban is képviselte Magyarországot.

Két kinevezés is érkezett: Altusz Kristóf rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet Szijjártó Péterék Magyarország oslói nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak az Izlandon való képviseletével bízták meg, dr. Rajczi Lajos István részére rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rangot adományotak.

Az utóbbi időszakban Szijjártó Péter számos nagykövetet váltott le.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bod Péter Ákos: rengeteg a kérdőjel az infláció körül

Bod Péter Ákos: rengeteg a kérdőjel az infláció körül

A KSH által jelentett inflációs mutató nem változott – de ez vajon magára az inflációra is igaz? Sok a zavaró és torzító hatású körülmény, az inflációs érzékelés is jóval nagyobb a hivatalos árindexnél. 2026 indulása és nyara egészében is tele van rizikókkal – nemcsak az ármozgásokban eshetnek meg fura fordulatok. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása.

Gulyás Gergelytől kaptunk telefont a Kormányinfó után

Gulyás Gergelytől kaptunk telefont a Kormányinfó után

Nem a teljesen megszokott felállásban rendezték meg a mai Kormányinfót, ahol két miniszter is megjelent a Karmelita kolostorban. Ha pedig így alakult, kihasználtuk az alkalmat és az európai uniós forrásokkal, valamint a hazai minimálbér-emelési tervekkel kapcsolatban is kérdeztünk – a pontos választ viszont nem a Kormányinfón tudhattuk meg, hanem utólag tudjuk közzétenni.

Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében – derült ki a bank szerdai közleményéből. Az OTP egyúttal kérelmezi ennek a kamatstop ellen májusban elindított, hasonló eljárással történő egyesítését.

Rábólintottak az uniós kohéziós támogatások átcsoportosítására

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben a kohéziós és szociális finanszírozást a tagállamok új kihívásokra csoportosítsák át, válaszul az Európai Unió prioritásaira – közölte az uniós parlament szerdán.

Nem volt ellenszavazat az MNB Monetáris Tanácsában az alapkamatról

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

Újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

Elemzők: újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

A beruházások elmaradtak, tovább csúszik emiatt a magyar gazdaság fellendülése. Az inflációs várakozások magasak, emiatt jegybanki kamatvágás az idén már nem valószínű, és az államadósság leminősítésére sem számítanak az Erste Bank elemzői. Az Otthon Start programban viszont vannak kockázatok.

Állást keres? Itt a reménysugár

Állást keres? Itt a reménysugár

A Manpower felmérése szeruint a magyar cégek 25 százaléka létszámbővítést tervez az év utolsó negyedévére.

Mégis tudunk függetlenedni az orosz olajtól?

Új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD.

Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

A nagykereskedelmi árak csaknem egy hete nem változnak, a kiskereskedelmiek viszont igen.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168