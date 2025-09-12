Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben olvashatók a határozatok, amelyek szerint Szijjártó Péter előterjesztésére a köztársasági elnök „érdemei elismerése mellett” felmenti posztjáról Magyarország madridi nagykövetét, Tóth Katalint, aki egyben az Andorrai Fejedelemségben is képviselte hazánkat.

Ugyanerre a sorsra jutott Pach Judit rendkívüli és meghatalmazott nagykövet is, aki a szingapúri nagykövetséget vezette, valamint a Brunei Darussalam Államban is képviselte Magyarországot.

Két kinevezés is érkezett: Altusz Kristóf rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet Szijjártó Péterék Magyarország oslói nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak az Izlandon való képviseletével bízták meg, dr. Rajczi Lajos István részére rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rangot adományotak.

Az utóbbi időszakban Szijjártó Péter számos nagykövetet váltott le.