Folytatja a választási célú osztogatást a kormány – íme a részletek

A 35 év alattiak programjában a támogatás adása nem kötelező a munkáltató számára, ez is egy lényeges különbség lehet a közszolgálati támogatáshoz képest, amely állami programként valószínűleg kötelezővé teszi a folyósítást a jogosultak számára – véli a szakértő.

Nem fogja minden jogosult dolgozó automatikusan megkapni. Ahogy a 35 év alattiak esetében a támogatást a munkáltató adhatja, úgy a közszolgálati programnál sem automatikus jóváírásra kell számítani. Az igényléshez írásbeli kérelem benyújtása és a lakáscélú hitelt, vásárlást igazoló dokumentumok megléte is szükséges lehet.

A támogatás az önerő részeként is felhasználható lesz, így az új lakás vásárlásának igazolása feltétel lesz, melynek módját szintén a részletszabályok fogják tartalmazni. Ugyanakkor Gergely Péter pénzügyi szakértő azt is kiemelte, hogy az önerő megléte elvárás a hiteligényléshez, így az adásvételi szerződés, vagy maga a hitelkérelem bemutatása nem volna életszerű ebben az esetben.

Valószínűsíthető, hogy több lakáshitel szerződés esetén az igénylő döntheti el, hogy melyikbe kívánja törleszteni az extra juttatást. Érdemes a magasabb kamatozású, piaci lakáshiteleket választani, hiszen ezekkel többet lehet nyerni. A piaci lakáshiteleknél az előtörlesztésnek azonban általában 1 százalákos díja van, így ha az 1 millió forintot csak egy összegben lehet felhasználni, az egyúttal a támogatás értékvesztését is jelenti – figyelmeztet Gergely Péter.

A közszolgálati támogatásnál valószínűsíthető, hogy a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés bemutatása szükséges lesz, amely piaci kamatozású vagy államilag támogatott konstrukció is lehet (mint például a CSOK Plusz, vagy az új Otthon Start hitel). Ugyanakkor a nem lakáscélú hitelek, mint a Babaváró, diákhitel, munkáshitel vagy szabad felhasználású jelzáloghitel itt sem lesznek elfogadottak.

Szükséges igazolni a jogosultságot, ahogy azt a múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter is elmondta. A 35 év alattiaknak szóló programban a munkavállalónak írásbeli lakásbérleti szerződéssel vagy lakáscélú hitelszerződéssel kell rendelkeznie.

A két program közötti párhuzamok vizsgálatával a közszolgálati dolgozók is felkészülhetnek arra, milyen feltételekkel igényelhetik majd az évi nettó 1 millió forintos közszolgálati otthontámogatást .

