Folytatódnak a tárgyalások a fuvarozókkal – itt vannak a követeléseik

Január 14-én ismét egyeztetnek a tárcával. 

A NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) a tavaly decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatát – derül ki a NiT Hungary közleményből. 

Újra leülnek tárgyalni
Fotó: nit.hu

Mint írták, a kkv-szektort védő kritikus eredményeket a NiT Hungary már a tavalyi év végén kiharcolta. Az alábbi, 2025. december 21-én rögzített részeredmények alapvető stabilitást biztosítanak:

  • Díjemelés átütemezése: a bevezetés január helyett március 1-jére tolódott.
  • Mértékletesebb emelés: az eredetileg tervezett 54 százalék helyett 35 százalékban maximalizáltuk az emelést (március 1-től).
  • Bírság helyett különbözet: Útdíjbírság kiszabása helyett a különbözet megfizetésének lehetősége.
  • Költségáthárítás: az útdíj költségének kötelező áthárítása a megrendelőkre.
  • Halasztott korlátozások: a korlátozó táblák kihelyezésének felfüggesztése a szakmai egyeztetések lezárultáig.

A januári 14-i tárgyalások célkitűzései:

  • Az útdíjtételek további csökkentése és a bírságmoratórium elérése.
  • Az azonnali bírságriasztás és egy hiteles útdíjkalkulátor állandó biztosítása.
  • A 30 napos fizetési határidő és a minimális szolgáltatási alapdíj betartatása.
  • Az iparűzési adó csökkentése és a méltányosabb bírságolási gyakorlat.
  • A gépkocsivezető-utánpótlás biztosítása és az össztömeg-korlátozások felülvizsgálata.
  • Az ágazat társadalmi megbecsülésének növelése.

Magyarországon jelenleg közel 80 ezer engedélyes jármű végez fuvarfeladatokat. A szektor 85 százalékát kkv-k alkotják, amelyeket minden kormányzati döntés legközvetlenebbül érint. Amikor a NiT Hungary tárgyalóasztalhoz ül, a teljes fuvarozói társadalom véleményének 40 százalékát képviseli.

