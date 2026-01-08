Folytatódnak a tárgyalások a fuvarozókkal – itt vannak a követeléseik

A NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) a tavaly decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatát – derül ki a NiT Hungary közleményből.
Mint írták, a kkv-szektort védő kritikus eredményeket a NiT Hungary már a tavalyi év végén kiharcolta. Az alábbi, 2025. december 21-én rögzített részeredmények alapvető stabilitást biztosítanak:
- Díjemelés átütemezése: a bevezetés január helyett március 1-jére tolódott.
- Mértékletesebb emelés: az eredetileg tervezett 54 százalék helyett 35 százalékban maximalizáltuk az emelést (március 1-től).
- Bírság helyett különbözet: Útdíjbírság kiszabása helyett a különbözet megfizetésének lehetősége.
- Költségáthárítás: az útdíj költségének kötelező áthárítása a megrendelőkre.
- Halasztott korlátozások: a korlátozó táblák kihelyezésének felfüggesztése a szakmai egyeztetések lezárultáig.
A januári 14-i tárgyalások célkitűzései:
- Az útdíjtételek további csökkentése és a bírságmoratórium elérése.
- Az azonnali bírságriasztás és egy hiteles útdíjkalkulátor állandó biztosítása.
- A 30 napos fizetési határidő és a minimális szolgáltatási alapdíj betartatása.
- Az iparűzési adó csökkentése és a méltányosabb bírságolási gyakorlat.
- A gépkocsivezető-utánpótlás biztosítása és az össztömeg-korlátozások felülvizsgálata.
- Az ágazat társadalmi megbecsülésének növelése.
Magyarországon jelenleg közel 80 ezer engedélyes jármű végez fuvarfeladatokat. A szektor 85 százalékát kkv-k alkotják, amelyeket minden kormányzati döntés legközvetlenebbül érint. Amikor a NiT Hungary tárgyalóasztalhoz ül, a teljes fuvarozói társadalom véleményének 40 százalékát képviseli.