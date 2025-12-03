Folytatódott a forint erősödése a dollárral szemben

Szerdán kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – írja az MTI.

Az eurót este hat órakor 380,60 forinton jegyezték a kora reggeli 380,63 forint után, a dollár jegyzése 326,40 forintra csökkent 326,93-ról, a svájci franké pedig 407,80 forintra ment fel 407,68-ról. A dollárral szemben utoljára 2022 elején állt 326-os szinten a forintárfolyam.

A forint a hétfői nyitás óta 0,3 százalékkal erősödött az euróval, 0,8 százalékkal a dollárral és 0,4 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleji kezdésnél 7,5 százalékkal áll erősebben a forint az euró, 17,9 százalékkal erősebben a dollár és 6,9 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.