1p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Folytatódott a forint erősödése a dollárral szemben

mfor.hu

A dollárral szemben erősödött, a svájci frankkal szemben gyengült a forint szerdán. Az euróval szemben minimális erősödés volt, de a 380-as szintet nem törte át az árfolyam.

Szerdán kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – írja az MTI.

Az eurót este hat órakor 380,60 forinton jegyezték a kora reggeli 380,63 forint után, a dollár jegyzése 326,40 forintra csökkent 326,93-ról, a svájci franké pedig 407,80 forintra ment fel 407,68-ról. A dollárral szemben utoljára 2022 elején állt 326-os szinten a forintárfolyam.

A forint a hétfői nyitás óta 0,3 százalékkal erősödött az euróval, 0,8 százalékkal a dollárral és 0,4 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleji kezdésnél 7,5 százalékkal áll erősebben a forint az euró, 17,9 százalékkal erősebben a dollár és 6,9 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Balog Ádám

Balog Ádám: a kormánynak is újszerű volt, hogy egy aktivistább kamarát szeretnénk – Klasszis Podcast

Idén májusban új szintre emelkedett a kormány, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködése. A két fél stratégiai megállapodást kötött egymással, aminek egyik legfontosabb eleme a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképesebbé tétele. A Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) általános alelnöke, az MKIK alelnöke volt a vendégünk. Balog Ádámmal az új gazdaságirányítási modellről és a hazai kkv-szektor kihívásairól beszélgettünk.

A nyugdíjas parlament elnöke szerint gyalázatosan kevés pénzt költ a kormány nyugdíjakra

A nyugdíjas parlament elnöke szerint gyalázatosan kevés pénzt költ a kormány nyugdíjakra

400 ezer nyugdíjas él elkeserítően kevés pénzből, erről is beszélt a nyugdíjas parlament elnöke szerdán. Az ellátást már kedden megkapták, de legközelebb január 12-én érkezik nyugdíj, ez pedig azt jelentheti, hogy sokan dideregni fognak a hideg kályha mellett a hónap végén.

Szijjártó Péter Szlovákiával kézenfogva perelné be az EU-t

Szijjártó Péter Szlovákiával kézenfogva perelné be az EU-t

Már megkezdték a szükséges jogi munkát, meg fogják támadni az orosz energiaimportot ellehetetlenítő RePowerEU-rendeletet – erről beszélt a külügyminiszter. 

Milliárdosok egymás között: Csányi Sándor fiai ingatlanbizniszbe fogtak

Milliárdosok egymás között: Csányi Sándor fiai ingatlanbizniszbe fogtak

A Honvéd tulajdonosával üzleteltek az MLSZ elnökének fiai.

Megnyitott a tavaly beharangozott orosz bolt Budapesten

Megnyitott a tavaly beharangozott orosz bolt Budapesten

Több száz üzletből álló hálózatot hozna létre az orosz Svetofor-csoport Magyarországon, első üzletüket szerdán nyitották meg Budapesten. Azt is leírták, hol keresik a következő lehetséges üzlethelyszíneket.

Tényleg jön az EU-s búcsú az orosz gáztól – a magyar kormány kiakadt

Tényleg jön az EU-s búcsú az orosz gáztól – a magyar kormány kiakadt

Az energiaügyi miniszterhelyettes szerint a vártnál is rosszabb kompromisszum született.

Brutális rekordot ért el az Otthon Start, ilyen még sosem volt

Brutális rekordot ért el az Otthon Start, ilyen még sosem volt

Robbanást hozott a hitelpiacon a program.

Váratlan eredménye volt a forint nagy erősödésének

Váratlan eredménye volt a forint nagy erősödésének

Ez történt a használtautók piacán.

A Bizottság eloszlatná a belga kételyeket

Megint a magyar vétó megkerülése a téma Brüsszelben?

Előbb azonban a kétkedő belgákat kell megnyugtatni. 

Százmilliárd forintokat bukhat el az Orbán-kormány

Százmilliárd forintokat bukhat el az Orbán-kormány

Az év végén jöhet a forrásvesztés.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168