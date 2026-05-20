Fontos adat jön az EU-ból, s úgy tűnik, örülhetünk neki

Az Európai Unió Luxemburgban székelő statisztikai hivatala, az Eurostat szerda délelőtt teszi közzé a 27 tagországra általa kiszámított áprilisi harmonizált fogyasztóiár-indexeket, amelyek közül a Privátbankár Európai Inflációs Körkép becslése szerint a nyolcadik legalacsonyabb a magyar, 2,6 százalékos érték. Svédország viszi a prímet, a maga 0,5 százalékos rátájával, amelyet északi szomszédja, Dánia követ, 1,2 százalékkal, majd Csehország, 2,1 százalékkal. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy a közép- és kelet-európai régióban a másodikak lettünk ebben az összevetésben – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Küzdelem az inflációs nyomással

Az általános éves inflációnál még jobb a helyzet, az adataikat a cikk megjelenéséig publikált 40 európai ország közül csak ötben volt kisebb e szám, mint nálunk, ezen belül mindössze három EU-s tagországban. Ami azért biztató, mert a jelek szerint egész Európa inflációs nyomással küzd – jegyzi meg a Privátbankár cikke. A 40 országból mindössze hétben (Észtországban, Izlandon, Lettországban, Norvégiában, Oroszországban, Spanyolországban és Svédországban) lett alacsonyabb az éves infláció áprilisban, mint márciusban. Egyben, Fehéroroszországban ugyanakkora lett, a többiben viszont magasabb.

A fokozódó kontinentális inflációs nyomásra egyelőre csak három európai ország jegybankja reagált: Bosznia-Hercegovináé 0,17, Norvégiáé 0,25, míg Moldováé 1,5 százalékponttal emelte az alapkamatát. A Magyar Nemzeti Bank 6,25 százalékos irányadó rátája a nyolcadik legmagasabb – hogy így is marad-e, az majd jövő kedden derül ki.

Az áprilisban növekvő infláció és változatlan alapkamat miatt ugyan szűkült a hazai visszatekintő reálkamat, ám még így is az ötödik legmagasabb Európában.

