Makró Európai Unió Infláció

Fontos adat jön az EU-ból, s úgy tűnik, örülhetünk neki

Az Eurostat ma délelőtt teszi közzé a uniós tagországok áprilisi harmonizált fogyasztóiár-indexeit.

Az Európai Unió Luxemburgban székelő statisztikai hivatala, az Eurostat szerda délelőtt teszi közzé a 27 tagországra általa kiszámított áprilisi harmonizált fogyasztóiár-indexeket, amelyek közül a Privátbankár Európai Inflációs Körkép becslése szerint a nyolcadik legalacsonyabb a magyar, 2,6 százalékos érték. Svédország viszi a prímet, a maga 0,5 százalékos rátájával, amelyet északi szomszédja, Dánia követ, 1,2 százalékkal, majd Csehország, 2,1 százalékkal. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy a közép- és kelet-európai régióban a másodikak lettünk ebben az összevetésben – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Küzdelem az inflációs nyomással

Az általános éves inflációnál még jobb a helyzet, az adataikat a cikk megjelenéséig publikált 40 európai ország közül csak ötben volt kisebb e szám, mint nálunk, ezen belül mindössze három EU-s tagországban. Ami azért biztató, mert a jelek szerint egész Európa inflációs nyomással küzd – jegyzi meg a Privátbankár cikke. A 40 országból mindössze hétben (Észtországban, Izlandon, Lettországban, Norvégiában, Oroszországban, Spanyolországban és Svédországban) lett alacsonyabb az éves infláció áprilisban, mint márciusban. Egyben, Fehéroroszországban ugyanakkora lett, a többiben viszont magasabb.

A fokozódó kontinentális inflációs nyomásra egyelőre csak három európai ország jegybankja reagált: Bosznia-Hercegovináé 0,17, Norvégiáé 0,25, míg Moldováé 1,5 százalékponttal emelte az alapkamatát. A Magyar Nemzeti Bank 6,25 százalékos irányadó rátája a nyolcadik legmagasabb – hogy így is marad-e, az majd jövő kedden derül ki. 

Az áprilisban növekvő infláció és változatlan alapkamat miatt ugyan szűkült a hazai visszatekintő reálkamat, ám még így is az ötödik legmagasabb Európában. 

További részletek a Privátbankár cikkében.

Nem ez az adat okozta a Fidesz-kormány vesztét

2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset pedig 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról a miniszterek

Vitézy Dávid, Hegedűs Zsolt, Tanács Zoltán, Gajdos László és Ruszin-Szendi Romulusz is eleget tett az összeférhetetlenségről szóló törvény elvárásainak.

Elbúcsúzott csodafegyverétől a TV2

Így alakultak a 20. hét nézettségi adatai.

Kármán Andrásékra fontos hét vár: már Budapesten az Európai Bizottság emberei

Sok minden múlhat a tárgyalások eredményén. 

Szerbia megüzente: ha nem sikerül megállapodni a Mollal, ez lehet az olajfinomító sorsa

A szerb állam is megjelenhet a kérők közt.

Bekeményít az EU a kockázatos befektetések ellen

Az EU megerősíti a kockázatos külföldi befektetésekkel szembeni védelmet – erről szóló szabályokat fogadtak el az Európai Parlamentben.

Mi legyen a vendégmunkásokkal? Túl szigorúak lehetnek a kormány tervei

A szakmai szervezet is aggodalmát fejezte ki.

Véget ért a jó világ a benzinkutakon

A piaci árak ismét emelkednek. A magyar autósok természetesen a védett árat fizethetik.

Varga Mihályék partnerek lesznek a Tisza-kormány egyik fő ígéretében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) konstruktív partner lesz az euró bevezetésében. 

Gúzsba kötötte Magyar Péterék kezét az előző kormány

Az árszabályozásokról, legyen szó az élelmiszerekről vagy az üzemanyagokról, az új kormány gazdaságitárca-vezetői előzetesen ugyan óvatosan nyilatkoztak, de nem tartották hasznos lépésnek ezeket. Egyelőre mégsem tudják eltörölni, pedig különösen az üzemanyagok esetén sürgető lenne a helyzet megoldása.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

