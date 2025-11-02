Fontos adatok jönnek a héten, Nagy Márton is izgulhat

Hétfőn adja ki a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) az októberi beszerzésimenedzser-indexet (BMI). A BMI szezonálisan kiigazított szeptemberi értéke 51,5-re emelkedett az augusztusi 49,1 értékhez képest, és felülmúlta az előző három év szeptemberi értékeinek 49,7-es átlagát.

Kedden a lakásépítések, építési engedélyek első három negyedévi alakulásának adatait közli a KSH. Az első fél évben 5129 új lakás épült, 15 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt, 43 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A fővárosban 14, a megyei jogú városokban 34, a községekben 17 százalékkal kevesebb lakás épült. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé (1,1 százalékkal) az átadott lakások száma.

Országos szinten az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt, 43 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A növekedés hátterében elsősorban nagy léptékű fővárosi beruházások álltak. Budapesten összesen 5992 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszaki 3,8-szorosa.

Csütörtökön az ipari termelés szeptemberi teljesítményének első becslését adja ki a KSH. Augusztusban az ipari termelés volumene 7,3 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál.

Szintén csütörtökön jelenik meg a kiskereskedelem szeptemberi forgalmának adata. Idén augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8 százalékkal haladta meg az előző havit.

(MTI)