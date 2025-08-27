1p
Makró Olaj Orosz-ukrán konfliktus

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

mfor.hu

Részben sikerült a helyreállítás.

A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek – kezdte bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.

Mint írta, Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintették a helyzetet, kiderült, hogy sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel.

Hozzátette, a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.

Végül Ukrajnának is üzent, mint írta:

egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!

Arról, hogy Ukrajna miért támadja a Barátság vezetéket, Rácz András Oroszország-szakértő részletesen is írt a napokban:

