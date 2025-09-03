Fontos bejelentés érkezett a Debrecenben nyíló BMW-gyárról

Javában zajlanak az előkészületek Debrecen mellett az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben, ahol hamarosan megkezdi működését a BMW új autógyára. A jelenlegi tervek szerint még idén elindul a sorozatgyártás a német autómárka új üzemében, amelyhez természetesen rengeteg alkatrész-beszállítóra is szükség van. A legfontosabbak a gyár közvetlen környezetében kapnak helyet.

A ZF Chassis Modules Hungary Kft. hátsó tengelyeket, valamint lengéscsillapítókat fog gyártani a BMW debreceni üzemének, így az ICON Real Estate Management által kezelt új gyártócsarnok is az autógyár közvetlen közelében helyezkedik el.

A 44 ezer négyzetméteres ingatlanon majdnem 20 ezer négyzetméter zöldfelület mellett megvalósult üzemben közel 13 ezer négyzetméteren zajlik majd a gyártás, míg a kiszolgáló- és irodahelyiségek közel 3000 négyzetmétert tesznek ki. Ehhez kapcsolódik még 102 parkoló és 22 kerékpártároló is. 2025 tavaszán a ZF beköltözött az új gyártócsarnokba, és a próbagyártás után hamarosan megkezdi az alkatrészek sorozatgyártását is a BMW részére.

A világszerte mintegy 165 ezer alkalmazottat foglalkoztató ZF 11 országban 18 gyártóüzemmel rendelkezik. Debrecenben közel 200 új munkahelyet teremtenek.