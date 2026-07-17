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Fontos bejelentés érkezett Szoboszlai Dominik jövőjéről

mfor.hu

Hosszabbított a Liverpool csapatával.

Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó-bajnokságban legutóbb ötödik helyezett Liverpool FC-vel. A klub pénteken délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de azt nem árulta el, hogy új szerződése pontosan meddig szól – angol sajtóértesülések 4-5 éves időtartamról beszélnek.

A magyar válogatott csapatkapitánya három éve igazolt a Liverpoolhoz, amellyel tavaly megnyerte a Premier League-et, az elmúlt három évben pedig az egyik legmeghatározóbb játékos és a szurkolók nagy kedvence lett a csapatnál. A későbbi bajnok Arsenalnak szabadrúgásból lőtt gólját az előző idény legszebbjének választották a klub drukkerei, sőt Szoboszlai lett a 2025/26-os szezon legjobb futballistája a klub szavazásán. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.

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