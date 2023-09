Fontos bejelentés: több intézkedést is meghosszabbított a kormány

Arról már korábban is lehetett hallani, hogy meghosszabbítanák a kötelező akciózást december végéig, ez most hivatalosan meg is történt.

Mindezek mellett a betéti kamatsapkát is hosszabbították, a tavaly novemberben bevezetett intézkedés szerint egyes intézményi befektetők, pénztárak, lakástakarékpénztárak, biztosítók, befektetési alapok és a legalább 20 millió forintot elhelyező lakossági ügyfelek a kereskedelmi bankoknál elhelyezett látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű betétjeik után nem kaphatnak magasabb kamatot a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékénél. Az intézkedés szeptember 30-án futott volna ki, most december 31-ig tolták ki az intézkedést.

December végéig. Fotó: Depositphotos

A közlemény szerint a kormány arról is döntött, hogy 2023. december 31-ig továbbra is megtiltja a jegybanki diszkontkötvények korlátozás nélküli átruházását, így a meghatározott pénzügyi szervezetek, valamint 20 millió forint összeget meghaladóan természetes személyek továbbra sem vásárolhatnak az Európai Unió tagállamának jegybankja által kibocsátott, forint devizanemben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt.