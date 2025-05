Fontos bejelentést tett a NAV

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Az szja befizetésekor az adóazonosító jelet vagy adószámot az átutalás vagy csekk „ közlemény” rovatában mindig fel kell tüntetni, enélkül a NAV a befizetett összeget csak késve tudja a befizetőhöz kapcsolni; aki papíron küldi be a bevallását, ne felejtse el aláírni – áll a közleményben.

Közölték azt is, hogy idén több mint 73 ezren kérték szja-tervezetük postázását; az érintetteknek érdemes átnézni a papíralapú tervezeteket, illetve elolvasni a tájékoztatót, amiben minden fontos tudnivaló megtalálható.

A NAV eSZJA-felülete az elmúlt hét egyik leglátogatott honlapja volt, naponta átlagosan több mint 100 ezren nézték meg a tervezetüket, a személyes ügyintézések száma is jelentősen megnőtt a korábbi évekhez képest, eddig ugyanis már egymillióan keresték fel a hivatal ügyfélszolgálatait – írták.

