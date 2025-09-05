Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről

A magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást. Ezt egyetértő záradékkal látta el Budapest Főváros Önkormányzata.

A hírt Karácsony Gergely budapesti főpolgármester Facebook oldalán jelentette be, és többek között azt írta:

a megállapodás „tartalmazza a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is.”

Szerinte a megállapodás megerősíti, hogy „Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna.”

A főpolgármester végezetül megjegyezte: „Rákosrendezőn a jövő városát építjük! Ahhoz, hogy 20 év múlva kész legyen, már most meg kell tenni fontos lépéseket.”

A minisztérium szerint az állami és a fővárosi oldal havonta fog szakmai egyeztetéseket folytatni az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról.