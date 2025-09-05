Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Aláírták a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást.

A magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást. Ezt egyetértő záradékkal látta el Budapest Főváros Önkormányzata.

A hírt Karácsony Gergely budapesti főpolgármester Facebook oldalán jelentette be, és többek között azt írta

a megállapodás „tartalmazza a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is.”

Szerinte a megállapodás megerősíti, hogy „Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna.”

A főpolgármester végezetül megjegyezte: „Rákosrendezőn a jövő városát építjük! Ahhoz, hogy 20 év múlva kész legyen, már most meg kell tenni fontos lépéseket.”

A minisztérium szerint az állami és a fővárosi oldal havonta fog szakmai egyeztetéseket folytatni az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról.

Engedély nélkül kezdtek építeni egy kiserőművet és ilyet még a NER milliárdosainak sem lehet csinálni a hivatal szerint.

Szeptember elejétől hat területen lehet jelentkezni az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjaira – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság pénteken.

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Pozitív csalódás a havi 2 százalékos bővülés az ipari termelésben, de továbbra is a négy évvel ezelőtti szint után fut a szektor. Az élelmiszeripar magára talált a száj- és körömfájásjárvány után, de az akkumulátorgyártás teljesítménye lesújtó. A német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat, ami nem biztató a következő hónapokra nézve.

A júliusi ipari termelés ugyan éves szinten ha enyhén, 1 százalékkal, de még mindig negatív, az előző havinál legalább már magasabb.

A független országgyűlési képviselő újabb tüntetést ígér.

Júliusban a vártnál gyengébb adatokat láthattunk a hazai kiskereskedelmi ágazatból. Az éves alapú növekedés is elmaradt a konszenzustól, havi alapon pedig egyenesen csökkent a forgalom. A kormány szerint minden rendben van, a legnagyobb kereskedelmi érdekvédelmi szervezet viszont ismét megtépázott fogyasztói bizalomról és az árrésstop negatív hatásairól beszél.

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense szeptember 11-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Mindkét üzemanyagfajta nagykereskedelmi ára változik pénteken.

Veszprémben rendezi meg a Magyar Közgazdasági Társaság csütörtökön és pénteken a 63. Közgazdász-vándorgyűlést, amelynek nyitó plenárisán Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is előadást tartott. Ők nem beszéltek az MNB-alapítványok ügyéről – de egy harmadik résztvevő, az ÁSZ elnöke szóba hozta az ügyet, és üzent is.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

