1p
Makró Államadósság, állampapír Hitelminősítés Kína Moody's

Fontos döntést hozott a Moody's

mfor.hu

Elsőrendű adósnak minősítették Kínát.

A leminősítés megnövekedett valószínűségére utaló eddigi negatívról stabilra javította Kína államadós-besorolásának kilátását hétfőn a Moody's Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette Kína hosszú futamú, helyi valutában és devizában denominált szuverén kötelezettségeinek „A1” szintű, elsőrendű befektetői osztályzatát.

A besorolás kilátásának stabilizálásához fűzött indoklásában a Moody's kiemelte, hogy megítélése szerint a kínai gazdaság és a költségvetés ellenállóképesnek bizonyul a hazai, valamint a külkereskedelmi és a geopolitikai kihívásokkal szemben.

A hitelminősítő közölte: várakozása szerint a kínai hazai össztermék (GDP) az idén 4,5 százalékkal, jövőre 4,2 százalékkal növekszik.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG