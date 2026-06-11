Fontos döntést hozott az EKB

A döntés értelmében a betéti rendelkezésre állás kamatlába 2,0 százalékról 2,25 százalékra, az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába 2,15 százalékról 2,40 százalékra, az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába pedig 2,40 százalékról 2,65 százalékra nőtt, írta az MTI.

Az Európai Központi Bank előző, április végi kamatdöntő ülésén nem változtatott a három irányadó eurókamat szintjén, ugyancsak a piaci várakozásokkal összhangban.

Legutóbb tavaly júniusban, 25 bázisponttal csökkentette a három irányadó eurókamatot az EKB.

További részleteket a mai döntés hátteréről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán olvashatnak.