Fontos feladatot kapott ma reggelre Semjén Zsolt

Szinte tuti, hogy már csak két és fél hétig tankolhatunk 480 forintért

Szeptember bőven ad beszédtémát. Kijött a friss, 15,6 százalékos inflációs adat, amire válaszként is a csőben egy 11 százalékos kamatozású lakossági állampapír. A forint most éppen az erősebbik arcát mutatja, de jobban is kinézhet, ha kedvező eredménnyel zárul a magyar gazdaság számára „életmentő” uniós pénzekről Brüsszellel tartó kormányzati egyeztetés. Eközben egyre biztosabbnak tűnik, hogy az üzemanyagárstoptól október 1-jével elbúcsúzhatunk – legalábbis a mostani szintjén –, az élelmiszereknél azonban már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Ezeket a témákat járta körül főszerkesztőnk a Trend FM hétfő reggeli adásában.