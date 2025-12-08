Fontos figyelmeztetést adott ki a Posta

A Magyar Posta előrejelzése szerint a karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb csomagforgalom, a csúcs pedig ezen a héten, ezért a vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket.

A Magyar Posta hétfői, MTI-nek küldött közleményében kiemeli: a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez. Közölték, hogy hagyományosan a 47-51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsonyt megelőző 50. hét. Az MPL csomagautomaták népszerűségét jól mutatja, hogy idén az első 11 hónapban közel 30 százalékkal több csomagot rendeltek ide, novemberben pedig a csomagok száma meghaladta már a tavaly decemberit is, ezzel a posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte a csomagautomatáiban.

Kapcsolódó cikk A Magyar Posta ebben Európa után kullog Kedden még lehetett csomagot feladni az USA-ba.

A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, Mol-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják.

(MTI)