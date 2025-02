Fontos határidő közeleg – felkészült?

„A vámfelfüggesztés és vámkontingens révén jelentős költségcsökkentés is elérhető, emellett a likviditást is javíthatják, mivel a kedvezmények akár öt éven át érvényesek lehetnek. Az iparági szereplők közül különösen azok a gyártók és ipari vállalatok profitálhatnak, amelyek nagy volumenben dolgoznak import nyersanyagokkal. A sikeres kérelem előfeltétele a részletes és pontos termékleírás, piackutatási igazolások, valamint a hatóságokkal való megfelelő egyeztetés, amelyhez érdemes szakértői segítséget kérni” — hangsúlyozta dr. Nagy Áron, az EY partnere.

A speciális vámkedvezmények célja, hogy megerősítsék az uniós gyártók versenyképességét és termelési kapacitását a harmadik országbeli szállítókkal szemben. A kedvezményezett cégek akár általános vámtétel megfizetése nélkül szerezhetnek be az EU-n kívülről nyersanyagokat, félkész termékeket, valamint alkatrészeket is.

