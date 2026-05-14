4p
Makró Kármán András

Fontos határidőket szabott meg a kormány a nehéz költségvetési helyzet miatt

mfor.hu

A pénzügyminiszter speciális jogköröket kapott.

A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert a Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent határozatával.

Amint azt Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés alatt tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatóján is bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai (ideértve az intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatokat is) terhére a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra (ideértve a pályázati kiírást és a közbeszerzési eljárás megindítását is), valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez.

E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, szociális (ideértve a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokat), egészségügyi vagy egyéb, jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzések. Akárcsak a jogszabály alapján, normatív módon finanszírozott feladatokhoz, valamint a kormány rendeletéből, nemzetközi szerződésből eredő feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó és feltétlenül szükséges kötelezettségvállalások, eszközbeszerzések.

Ugyancsak előzetes pénzügyminiszteri egyetértéshez kötötte a kormány egyes állami tulajdonú társaságoknál a pénzügyi vagy gazdasági felsővezető kinevezését, megbízását, felmentését, hatáskörének meghatározását, valamint az éves üzleti tervek elfogadását. Ezek: a MÁV, a Magyar Posta, az MVM, az MFB, az EXIM, az N7 Holding, a NISZ, az MTÜ és a Magyar Közút. A társaságoknak havonta be kell számolniuk a pénzügyminiszternek gazdaság helyzetük alakulásáról, a pénzügyi tervtől való eltérésekről és az éves várható eredményről.

Kizárólag a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával köthetők meg, módosíthatók vagy szüntethetők meg az állam által érintett koncessziós szerződések és PPP-megállapodások. A rendelet május 15-ig, illetve a beszámolókkal kapcsolatban 22-ig ad időt a pénzügyminiszternek az eljárási rendek kidolgozására, egyben felhívja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy ellenőrizze a határozatban foglaltak végrehajtását.

Nehéz költségvetési helyzet

Az államháztartással kapcsolatban ismert tények és a költségvetési tervezés korábbi bizonytalanságai önmagukban is azonnali cselekvést tesznek szükségessé – írta Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Hozzátette, „a kormány nehéz költségvetési helyzetben veszi át az ország irányítását, és nyilvánvalóan vannak az előző kormány által vállalt kötelezettségek, amiknek a részletei nekünk egyelőre ismeretlenek”. Így a magyar költségvetés pontos állapotáról felelősen információkat a Pénzügyminisztérium és a Tisza-kormány csak további alapos tájékozódás után tud adni – jegyezte meg.

Ismertette, az elmúlt négy évben GDP-arányosan átlagosan közel 6 százalék volt az éves költségvetési hiány. Idén a GDP arányában 3,7 százalékosra tervezett hiány hivatalos prognózisa még a költségvetési év kezdete előtt 5 százalékra ugrott, méghozzá úgy, hogy közben a váratlan kiadásokra betervezett tartalék teljes összegét is előre felhasználták. „Információink szerint viszont már a leköszönt kormány is 6,8 százalék körüli éves hiánnyal számol” – írta.

A Fidesz-kormány 46 alkalommal módosította az Országgyűlés által elfogadott 2026-os költségvetést, 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, nyolcszor módosították azt. Az évközi módosításokkal így összesen 2212 milliárd forint sorsáról rendelkezett utólag, parlamenti jóváhagyás nélkül a Fidesz-kormány – közölte.

Az adatok, a tények és a megalapozottnak tűnő, de még teljes pontossággal nem ismert kötelezettségvállalásokra vonatkozó feltételezések alapján indokoltnak látta a most hivatalba lépett Tisza-kormány, hogy tárgyaljon a fokozott költségvetési fegyelem biztosításáról is.

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Élőben kérdezhet Szalay-Berzeviczy Attilától – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

Élőben kérdezhet Szalay-Berzeviczy Attilától – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Hihetetlen, hogy mi történt a lakosság hangulatával a választások óta

Hihetetlen, hogy mi történt a lakosság hangulatával a választások óta

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. A GKI Fogyasztói Bizalmi Index értéke 16,1 ponttal nőtt. Ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa.

A Titanic nevével ma is bármit el lehet adni – merre tart a reklámetika?

A közösségi média és az átverős hirdetések – merre tart a reklámetika?

A közösségi médiában olvasható hirdetések fele vagy hazugság, vagy olyan etikai vétséget követnek el a hirdetők, ami ugyan személyiségi jogot sért, de ennek semmi jogi-pénzügyi következménye nincs. Létezik még a XXI. században reklámetika? Elvben és az oktatás szintjén igen – de a gyakorlatban, úgy tűnik, hogy nem. A Magyar Reklámszövetség szakembereit kérdeztük. 

Lélektani határt tört le a dízel ára

Lélektani határt tört le a dízel ára

Pénteken továbbra sem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára sem. A kutakon viszont a dízel literenként 8 forinttal olcsóbb lett.

Fontos jelzés jött a Magyar Nemzeti Banktól, tényleg túl erős lett a forint?

Fontos jelzés jött a Magyar Nemzeti Banktól, tényleg túl erős lett a forint?

Az elmúlt hetek diadalmenete után kissé szokatlan volt szerda délelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank döntése után gyengülésnek indult a forint. Drámáról persze nincs szó, továbbra is a 360-as szint alatt tartózkodik az euró árfolyama. Azonban megnőtt a valószínűsége annak, hogy a korábban vártnál hamarabb láthatunk egy újabb kamatcsökkentést a jegybank részéről. A Tisza Párt megválasztása óta jelentősen megnőtt a befektetők bizalma a magyar gazdaság iránt, amit a forint erősödése mellett a hosszú lejáratú állampapírhozamok beszakadása is jelez.

Ezt hozná Magyarországnak az euró előszobája

Ezt hozná Magyarországnak az euró előszobája

Az új kormány euróbevezetési tervei és az ezzel járó pozitív hatások várhatóan ellensúlyozzák a hitelminősítő intézetek által megfogalmazott növekvő fiskális kockázatokat és javíthatják az ország hitelminősítési kilátásait a tavaszi és őszi felülvizsgálatoknál – közölte a GKI elemzésében.

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök megkezdte a kétoldalú tárgyalásokat Kína fővárosában.

pénz

Bod Péter Ákos a választási osztogatásról: kampánymódból kormányzatiba

Nagy kiköltekezéssel zárta – ismét – kormányzati ciklusát a Fidesz. Ez sajnos már magyar politikai hagyománnyá vált.  De mit kezd majd a Tisza Párt ezzel az örökséggel?

MBH: felpattant az ipar teljesítménye márciusban

Az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest 6,7 százalékkal nőtt a nyers adat szerint, de a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján is 3,7 százalékos volt a növekedés. A legtöbb alágazatban bővülést regisztráltak: az ipar meghatározó területein, így a járműgyártásban és a villamos berendezések gyártásában is növekedés volt tapasztalható. Az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1 százalékkal nőtt, így hosszabb kihagyás után az ipar ismét érdemben tudott hozzájárulni a GDP növekedéséhez. 2026-ban az ipar erősödése az elektromobilitásra épülő szegmensekben (pl. CATL, BYD kapacitások) remélhető, bár a német gazdaság élénkülése törékeny. Az ipari termelésben éves szinten mintegy 2,9 százalékos növekedésre számítunk, azonban a február végén kitört közel-keleti háború elhúzódása az ágazat szempontjából kockázatot jelent.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG