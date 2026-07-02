Fontos hírt kapott Brüsszelből Magyarország, jön egy adag pénz

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót folyósít tizenegy uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására, az uniós a Modernizációs Alapból származó finanszírozásból Magyarország 552,3 millió eurót kap – tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

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A brüsszeli közlemény szerint a most bejelentett finanszírozási kör kedvezményezett tagállamai Csehország (516,8 millió euró), Észtország (44,8 millió euró), Görögország (233,9 millió euró), Horvátország (109 millió euró), Lettország (40 millió euró), Litvánia (169 millió euró), Magyarország (552,3 millió euró), Lengyelország (180 millió euró), Portugália (81,4 millió euró), Románia (636,9 millió euró) és Szlovénia (20,2 millió euró).