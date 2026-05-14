2p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Forint Kamat Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Fontos jelzés jött a Magyar Nemzeti Banktól, tényleg túl erős lett a forint?

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Az elmúlt hetek diadalmenete után kissé szokatlan volt szerda délelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank döntése után gyengülésnek indult a forint. Drámáról persze nincs szó, továbbra is a 360-as szint alatt tartózkodik az euró árfolyama. Azonban megnőtt a valószínűsége annak, hogy a korábban vártnál hamarabb láthatunk egy újabb kamatcsökkentést a jegybank részéről. A Tisza Párt megválasztása óta jelentősen megnőtt a befektetők bizalma a magyar gazdaság iránt, amit a forint erősödése mellett a hosszú lejáratú állampapírhozamok beszakadása is jelez.

Enyhe forintgyengülést okozott a piacon, hogy a Magyar Nemzeti Bank a szerda délelőtt meghirdetett, eurólikviditást nyújtó FX-swap tenderen jelentősen, 50 bázisponttal csökkentette a maximális swappont értékét.

Megnőtt az esélye annak, hogy Varga Mihályék a negyedik negyedév előtt kamatot csökkentsenek
Megnőtt az esélye annak, hogy Varga Mihályék a negyedik negyedév előtt kamatot csökkentsenek
Fotó: Facebook / Varga Mihály

Az MNB az ügylet keretében eurót ad a tenderen részt vevő kereskedelmi bankoknak, forintért cserébe. A lejáratkor történő visszaváltáskor viszont a pénzintézet már csak 5,25 százalék körüli implicit hozamot tud elérni. Az 50 bázispontos csökkentés tehát kevésbé teszi vonzóvá a tenderen való részvételt a kereskedelmi bankok számára – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

„Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a választások után megnövekvő optimizmus megemelte a külföldieknél lévő forintlikviditást”

– írta kommentárjában Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója. Hozzátette, hogy összességében az elmúlt napokban a gazdaságpolitika irányítóitól érkező jelzések erősítik azt a benyomást, hogy már részükről sem annyira komfortos a rendkívül erős forint.

„Az MNB lépése megerősíti azt a várakozásunkat, hogy a forint már túlságosan erős lett az elmúlt hetekben. Fenntartjuk azt a várakozásunkat, hogy a nyári hónapokban inkább 360-370 forint között mozoghat az EUR/HUF devizapár. Őszre pedig 370 forint fölé drágulhat az euró”.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy a mostani döntés mennyivel hozhatja előre a Magyar Nemzeti Bank következő kamatcsökkentését. Emellett az is kiderül, hogy meddig eshetnek le a magyar állampapírhozamok a befektetői megítélésünk drasztikus javulásával, és hogy miből finanszírozhatja jóléti intézkedéseit a Tisza-kormány.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Ezt hozná Magyarországnak az euró előszobája

Ezt hozná Magyarországnak az euró előszobája

Az új kormány euróbevezetési tervei és az ezzel járó pozitív hatások várhatóan ellensúlyozzák a hitelminősítő intézetek által megfogalmazott növekvő fiskális kockázatokat és javíthatják az ország hitelminősítési kilátásait a tavaszi és őszi felülvizsgálatoknál – közölte a GKI elemzésében.

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök megkezdte a kétoldalú tárgyalásokat Kína fővárosában.

pénz

Bod Péter Ákos a választási osztogatásról: kampánymódból kormányzatiba

Nagy kiköltekezéssel zárta – ismét – kormányzati ciklusát a Fidesz. Ez sajnos már magyar politikai hagyománnyá vált.  De mit kezd majd a Tisza Párt ezzel az örökséggel?

MBH: felpattant az ipar teljesítménye márciusban

Az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest 6,7 százalékkal nőtt a nyers adat szerint, de a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján is 3,7 százalékos volt a növekedés. A legtöbb alágazatban bővülést regisztráltak: az ipar meghatározó területein, így a járműgyártásban és a villamos berendezések gyártásában is növekedés volt tapasztalható. Az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1 százalékkal nőtt, így hosszabb kihagyás után az ipar ismét érdemben tudott hozzájárulni a GDP növekedéséhez. 2026-ban az ipar erősödése az elektromobilitásra épülő szegmensekben (pl. CATL, BYD kapacitások) remélhető, bár a német gazdaság élénkülése törékeny. Az ipari termelésben éves szinten mintegy 2,9 százalékos növekedésre számítunk, azonban a február végén kitört közel-keleti háború elhúzódása az ágazat szempontjából kockázatot jelent.

MNB: egyhangúlag szavazott a monetáris tanács áprilisban

Egyhangúlag szavaztak az alapkamatról a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai az április 28-i ülésen – olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett jegyzőkönyvben.

Hamarosan tényleg elkezd ömleni a pénz Brüsszelből?

Jelentősen javult Magyarország megítélése az Európai Bizottságnál az elmúlt hetekben, így hamarosan több befagyasztott uniós forrás is felszabadulhat.

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

Bezárnák a kiskapukat.

Túl erős a forint, nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

CIB: túl erős a forint, és még nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

Visszafogott növekedés, 3 százalék feletti infláció, magas költségvetési hiány és emelkedő adósságráta – erre számít a CIB Bank az idén a magyar gazdaságban. 

Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Vége a napok óta tartó trendnek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG