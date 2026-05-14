Fontos jelzés jött a Magyar Nemzeti Banktól, tényleg túl erős lett a forint?

Enyhe forintgyengülést okozott a piacon, hogy a Magyar Nemzeti Bank a szerda délelőtt meghirdetett, eurólikviditást nyújtó FX-swap tenderen jelentősen, 50 bázisponttal csökkentette a maximális swappont értékét.

Megnőtt az esélye annak, hogy Varga Mihályék a negyedik negyedév előtt kamatot csökkentsenek

Az MNB az ügylet keretében eurót ad a tenderen részt vevő kereskedelmi bankoknak, forintért cserébe. A lejáratkor történő visszaváltáskor viszont a pénzintézet már csak 5,25 százalék körüli implicit hozamot tud elérni. Az 50 bázispontos csökkentés tehát kevésbé teszi vonzóvá a tenderen való részvételt a kereskedelmi bankok számára – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

„Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a választások után megnövekvő optimizmus megemelte a külföldieknél lévő forintlikviditást”

– írta kommentárjában Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója. Hozzátette, hogy összességében az elmúlt napokban a gazdaságpolitika irányítóitól érkező jelzések erősítik azt a benyomást, hogy már részükről sem annyira komfortos a rendkívül erős forint.

„Az MNB lépése megerősíti azt a várakozásunkat, hogy a forint már túlságosan erős lett az elmúlt hetekben. Fenntartjuk azt a várakozásunkat, hogy a nyári hónapokban inkább 360-370 forint között mozoghat az EUR/HUF devizapár. Őszre pedig 370 forint fölé drágulhat az euró”.

