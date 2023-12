Fontos lépés a csikkmentes környezetért

A cigarettacsikkekben nem csupán a műanyagrészecskék okozhatnak súlyos környezeti szennyezést, de mindaz a cigaretta égése során keletkező hétezer vegyület is a levegőbe, vízbe, talajba kerülve ártalmas lehet a környezetünkre - dohányzókra és a körülöttük lévőkre egyaránt -, amelyek közül 93-ról megállapította az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA), hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre.

Többek között ezért is kezdett bele a II. kerület és a Füstmentes.hu abba a programba, amelyben – a szemléletformálás, ismeretbővítés és az egyéni szokások megváltoztatása érdekében – a "keze alá dolgoznak" a felelős magatartás iránt fogékony dohányosoknak. A program keretében szemléletformáló csikkgyűjtő edényeket helyeznek ki a kerület köztereire.

"A környezetünk és az egészségünk érdekében is a legjobb természetesen az, ha el sem kezdünk dohányozni vagy ha dohányzunk, akkor a leszokás mellett döntünk. Meggyőződésünk, hogy a legtöbb emberi tevékenységnek létezik ártalomcsökkentett, a környezetre és az egészségre kevésbé káros változata. Azon felnőtt dohányzók esetében, akik valamilyen okból nem szoknak le, az ártalomcsökkentő megoldások célja az életminőség javítása mellett a környezet védelme. Tapasztalataink szerint ez csak összefogással, valamennyi érintett szereplő bevonásával lehet igazán hatékony, ezért örülünk különösen a II. kerületi önkormányzat és a Füstmentes.hu partnerségének" - hangsúlyozta Hajdu Márton, a Füstmentes.hu szóvivője.

A sajtótájékoztató résztvevői: Linczényi Márkó, moderátor, Kovács Márton, a II. kerület alpolgármestere, Hajdu Márton, a Füstmentes.hu képviselője, Rozsos Zsolt, a Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Forrás: Füstmentes

"A II. kerület autentikus helyszín a modellprogramhoz: az önkormányzat saját maga dolgozta ki és indította útjára a Csikkmentes II. kerület elnevezésű projektet, hogy felhívja a lakosság figyelmét a környezeti ártalmak csökkentésének fontosságára, az eldobott cigarettacsikkek által okozott környezeti károkra és a hulladékelhagyás csökkentését szolgáló fogyasztói magatartásra. A mostani együttműködés így a már meglévő alapokon épülhet tovább, és lehetővé teszi a kezdeményezésünk kiszélesítését" - fogalmazott Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere.

A kihelyezett gyűjtőedények darabszámát folyamatosan hozzáigazítják majd az igényekhez és a tapasztalatokhoz, arra számítva, hogy a program kommunikációja nyomán a gyűjtésbe bekapcsolódók száma és aktivitása is növekedni fog. A gyűjtőedények felületét a szervezők a kezdeményezés üzeneteinek kommunikálására, illetve felhangosítására is felhasználják: olyan kérdések, illetve információk jelennek majd meg az edények oldalain, amelyek a gondolatébresztő, az egyéni - akár kis léptékben történő - felelős hozzáállást segítő tartalmaikkal maguk is nagyban hozzájárulhatnak az akció sikerességéhez.