Fontos mérföldkőről beszélt Szijjártó Péter Oroszországban

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy mindkét fél rendkívül elkötelezett a paksi bővítés sikere mellett.

„Magyarországnak szüksége van erre az atomerőműre, mivel ezzel az atomenergia részesedése hetven százalékra nő a hazai villamosenergia-igény kielégítésében. Magyarország egy szárazföld által körülzárt ország, nincsenek kőolajmezői, nincsenek földgázmezői, így a nukleáris energia a legjobb mód az ellátás biztonságának javítására” – mutatott rá.

„A következő évtized elejére szeretnénk mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Átnéztük az ütemtervet, amely szerint az ötödik blokk első betonja legkésőbb jövő február elején kerül a földbe” – folytatta.

Szijjártó Péter útja ismét Moszkvába vezetett

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Ez nagyszerű hír, hiszen ezen ponttól kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabványai szerint is folyamatban lesz az atomerőmű építése, ami teljesen új szakaszt nyit ebben a beruházásban” – tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter azt is mondta, hogy az Európai Unióban ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb gázárat, és hogy ez így is maradjon, ahhoz szükség lesz hosszú távon az új paksi atomerőműre.