Fontos nemzetközi pozíciót kapott az MNB igazgatója

Mint emlékezetes, az EBA 2023 júliusában választotta meg igazgatótanácsi tagjának Kandrács Csabát, az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnökét. A mostani döntéssel így már két magyar pénzügyi felügyeleti vezető tölt be vezető pozíciót az uniós felügyeleti hatóságok valamelyikében.

Jelenleg futó feladat a hitelbiztosítások költségszerkezetének javítása: alacsonyabb áron jobb szolgáltatások elvárása. Ehhez az MNB az EIOPA figyelmeztetése alapján témavizsgálatot végzett és ajánlást készít. Az együttműködés tapasztalatait a jegybank megosztja a piaci szereplőkkel is az ügyfélbarátabb értékesítési gyakorlatok elterjesztése érdekében.

Az uniós egyeztetéseknek is köszönhetően a magyar jegybank növelni tudta az itthoni életbiztosítások ügyfélértékét a költségek leszorításával, illetve az azok teljesítményére vonatkozó tájékoztatással.

Az európai felügyeleti közösségben erős biztosításszakmai együttműködés alakult ki az európai felügyeleti hatósággal, valamint a nemzeti felügyeletekkel, amely így tovább erősíthető. A hazai felügyeleti hatóság a határon átnyúló ügyekben mind székhely szerinti, mind fogadó országként kezdeményező módon vesz részt, melyet az EIOPA is nagyra értékel.

