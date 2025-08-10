Fontos részleteket árulhat el az állami hivatal a nagy leolvadásról

A jövő héten közli a Központ Statisztikai Hivatal (KSH) második becslését az ipar júniusi teljesítményéről, valamint az adatokat az építőipar júniusi mutatóiról.

Csütörtökön jelennek meg a júniusi építőipari és ipari statisztikák. Az első becslés szerint júniusban az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál. Az ipari termelés az év első hat hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt, mint a múlt év azonos időszakában.

Májusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 3,6 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 5,5 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 9,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményeké 26 százalékkal nagyobb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 2,5 százalékkal meghaladta a 2025 áprilisit. A megkötött új szerződések volumene 17 százalékkal bővült, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,5 százalékkal csökkent, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 51 százalékkal nőtt. Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 11,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,4 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 29,3 százalékkal nagyobb volt a 2024. májusinál.

2025 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 2,4 százalékkal csökkent.

