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Makró OTP

Fontos számokat jelentett be az OTP

mfor.hu

Az eredmény- és mérlegdinamikákat jelentősen befolyásolta a forint euróval szembeni erősödése.

Az OTP Bank a második negyedévben 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el, ami 13 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál, és 21 százalékkal marad el az előző három hónap eredményétől – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán hajnalban közzétett tájékoztatóban.

Az OTP összesítésében készült eredménykonszenzus szerint az elemzők átlagosan 310,897 milliárd forint eredményt vártak a 2026. április-júniusi időszakra, ami negyedéves bázison 76 százalékos növekedés, éves szinten ugyanakkor 6 százalékos csökkenés.

Jelezték, hogy a második negyedévben két tétel befolyásolta érdemben a normalizált eredmény alakulását: Magyarországon a kamatstop jogszabály-változása miatt 30,4 milliárd forintnyi negatív hatás merült fel, illetve a támogatott lakáshitelek és a hozzájuk kapcsolódó fedezeti ügyletek átértékelődése 39,6 milliárd forinttal mérsékelte a tiszta profitot az előző negyedévhez képest.

A jelentés szerint idén az első félévben az adózás utáni eredmény 2 százalékkal csökkent, 580 milliárd forint lett, az első negyedévben egész évre elszámolt speciális tételek időarányos elszámolását feltételezve. A jelentett, azaz a speciális tételektől nem tisztított féléves konszolidált adózás utáni eredmény az előző évinél 7 százalékkal kisebb, 483 milliárd forint volt. Ha a teljes évre az év elején egy összegben elkönyvelt speciális tételek (banki különadó, extraprofitadó) időarányosan kerültek volna elszámolásra, akkor a féléves adózás utáni eredmény 97,6 milliárd forinttal lett volna magasabb – jelezték. Közölték, hogy 2026 első félévében az eredmény- és mérlegdinamikákat jelentősen befolyásolta a forint euróval szembeni erősödése: a záróárfolyam 11 százalékkal, az átlagárfolyam pedig 8 százalékkal erősödött az előző év azonos időszakához képest.

A működési eredmény éves bázison 1 százalékkal, 877,789 milliárd forintra nőtt az első félévben. A jelentés szerint az összes bevétel 5 százalékkal, 1512,182 milliárd forintra emelkedett az első félévben. A nettó kamatbevétel 13 százalékkal, 1068 milliárd forintra nőtt. A nettó díjak és jutalékok stagnáltak forintban, 290,263 milliárd forintot tettek ki, árfolyamszűrten viszont 3 százalékkal emelkedtek. A mérlegfőösszeg 46 666 milliárd forint volt a negyedév végén, 3 százalékkal több az előző évinél.

(MTI)

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