Fontos számokat közölt Nagy Márton a nyugdíjakról

Felkerült a kormány honlapjára a 2026-os valorizációs szorzók táblázata, amely alapján az öregségi nyugdíj alapját képző havi átlagkeresetet számolják – vette észre a 24.hu.

A valorizációval a nyugdíjazást megelőző második és a korábbi évek kereseteit a 2025-ös kereseti szinthez igazítják a KSH kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset-növekedési adatai alapján. A táblázat szerint a 2024-es keresetek esetén 1,090 a szorzó, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 9 százalékkal emelve veszik figyelembe a korábban megállapított szorzókat, a 2024-es kereseteket is ezzel számolva számítják be a nyugdíjaknál.

A lap által megkérdezett nyugdíjszakértő korábban ennél magasabb, 10,2 százalékos szorzóra számított. Hozzátette azt is, hogy ez a módszer annak kedvez, akinek a nyugdíját olyan évben állapítják meg, amikor a valorizációs szorzók magasabbak, mint a megelőző években voltak.

A keresetek, jövedelmek beszámításakor alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapított nyugellátásoknál kell alkalmazni. A Nemzetgazdasági Minisztérium március 20-áig várjja az észrevételeket a tervezethez.