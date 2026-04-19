Fontos üzenetet kapott Orbán Viktor Brüsszelből – jöhet az orosz olaj?

Akár már hétfőn újraindulhat a Barátság.

Orbán Viktor leköszönő kormányfő vasárnap délután azt írta közösségi oldalán, hogy 

„Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.” 

Orbán korábban többször is elmondta, hogy a Barátság vezeték leállításának, illetve elzárva tartásának nincsenek technikai okai, ezt Kijev politikai okokból, a magya kormányra gyakorolt nyomásként teszi.

„Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget”

- teszi még hozzá a leköszönő miniszterelnök.

Ukrán részről korábban arról beszéltek, hogy dolgoznak az orosz támadás miatt megrongálódott szivattyúállomás helyreállításán.

 

Brüsszel is beszámolt a budapesti tárgyalásokról a befagyasztott pénzekről

Sürgető lenne az előrelépés.

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Viszont uniós pénz nélkül nem lehet beindítani a gazdaságot.

Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

Újraindulhatnak a Norvég Alap támogatásai..

„Nem könnyű a megállapodás” – a NIS-bizniszről egyeztetett Hernádi Zsolt Belgrádban

Szerbiának „vörös vonalai” vannak az ügyben.

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

500 millió hordó 50 nap alatt.

Hatalmasat ment a tőzsde a Tisza győzelmének farvizén

Csak a Mol részvényesei szomorkodhattak.

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

A kormányváltás után is maradhat az üzemanyagok hatósági ára, derült ki Magyar Péter csütörtöki bejelentéséből. Ugyanakkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint a tartalékok apadása miatt ennek fenntartása tartósan csak akkor lehetséges, ha a nyersolaj és a finomított termékek tőzsdei ára érdemi csökkenést mutat a következő hetekben.

Végre zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Donald Trump bejelentette a globális energiaellátásban kulcsszerepet játszó Hormuzi-szoros megnyitását. 

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép-üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

