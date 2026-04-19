Fontos üzenetet kapott Orbán Viktor Brüsszelből – jöhet az orosz olaj?

Orbán Viktor leköszönő kormányfő vasárnap délután azt írta közösségi oldalán, hogy
„Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.”
Orbán korábban többször is elmondta, hogy a Barátság vezeték leállításának, illetve elzárva tartásának nincsenek technikai okai, ezt Kijev politikai okokból, a magya kormányra gyakorolt nyomásként teszi.
„Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget”
- teszi még hozzá a leköszönő miniszterelnök.
Ukrán részről korábban arról beszéltek, hogy dolgoznak az orosz támadás miatt megrongálódott szivattyúállomás helyreállításán.