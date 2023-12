Forbes: 591 milliárd forintos vagyonával ismét Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar

591 milliárd forintos vagyonával ismét Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar – derül ki a Forbes friss listájából.

Tavaly Csányi Sándor OTP-vezér és Felcsuti Zsolt vette át a vezetést a leggazdagabb magyarok listáját 2017 óta vezető Mészáros Lőrinctől. Idén azonban helyre állt a világ rendje, ismét Mészáros Magyarország leggazdagabb embere, 591 milliárd forintra becsült vagyonával megelőzi Csányi Sándor OTP-vezért, akinek 573,7 milliárd forint, és Felcsuti Zsoltot, az MPF Holding tulajdonosát, akinek 442,9 milliárd forint a becsült vagyona.

A nagy visszatérők között van Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum és a XXI. század intézet főigazgatója vagy a 4iG-vezér Jászai Gellért, valamint Nagy György, Csányi Sándor egyik meghatározó és rendszeres üzlettársa is, akik a korábbi években bár lecsúsztak, idén újra felkerültek az ötvenes listára.

Az ötven leggazdagabb magyar összvagyona 6935 milliárd forint, ami a hazai 2022-es GDP körülbelül 10 százalékának felel meg.

Idén először egyébként Tiborcz István, Orbán Viktor miniszterelnök veje is szerepel a listán, aki egyenesen a középmezőnybe lőtte be magát 75,3 milliárd forintos becsült vagyonával, ami a 27. helyig repítette. De az 50 leggazdagabb magyar közé Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N létesítményüzemeltetéssel foglalkozó Zrt. tulajdonosa, és Száraz István, a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja is befért.