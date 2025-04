Fordulat a magyar boltokban, de még nincs minden veszve

Mint arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfő reggeli közlése szerint februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene a naptár- és a múlt évi szökőnaphatással korrigált adatok szerint 3,3 százalékkal nőtt februárban az egy évvel korábbihoz képest. Az év első két hónapjában 4 százalékos volt az éves szintű növekedés.

Kapcsolódó cikk Mintha az árrésstopra tartalékoltak volna a magyarok Februárban lanyhább volt a vásárlókedv, mint januárban.

A növekedés kedvező, ám annak mértéke még visszafogottnak mondható. A részletes adatokból pedig az is látszik, hogy az év első két hónapjában elért 4 százalékos többlet mellett az vásárlásokra fordított összeg 6,4 százalékkal, 2922 milliárd forintra nőtt. Vagyis a mennyiségi növekedéshez képest jelentősebben nőttek a kiadások. Szintén látni kell, hogy a 2021-es havi átlaghoz képest januárban 1,9 százalékkal nőtt a forgalom volumene, februárban viszont csak 1,3 százalékos volt a többlet. Azaz jóval mérsékeltebb volt a dinamika.

„A januári felpattanás után ismét egy kissé kiábrándító adatot láthattunk a kiskereskedelemben. A KSH adatai alapján ugyanis 0,6 százalékkal zsugorodott a szektor havi összevetésben. Ez a tavalyi relatíve magasabb bázis mellett együttjárt az év/év index érdemi csökkenésével is. Ennek megfelelően 3,3 százalékon áll a februári kiigazított index. Mindezzel a korrekció a piaci konszenzushoz képest erőteljesebb lett, vagyis negatív meglepetésről beszélhetünk. Egy-két hónap adatából érdemi következtetést még nehéz levonni, de egyelőre úgy tűnik, hogy a januári szintugrás után a tartós növekedés a szektorban meglehetősen mérsékelt maradhat. A fixbázisú index a havi teljesítménnyel összhangban romlott, ami azt jelenti, hogy az értékesítési volumen 1,3 százalékkal múlja felül a 2021. évi havi átlagot, és lényegében olyan forgalmat mutat, ami 2022 vége felé volt jellemző” – értékelte a friss adatokat Virovácz Péter, az ING közgazdásza.

A részleteket nézve érdemes egy-két apróságra felhívni a figyelmet. Februárban csökkent az élelmiszerüzletek forgalma januárhoz képest, ami könnyen lehet, hogy a jelentősen emelkedő élelmiszer-infláció eredménye. Emellett a nem élelmiszerek kiskereskedelmében a januári kiugró teljesítmény után egy minimális csökkenés látható havi összevetésben. Virovácz Péter szerint ezekből úgy tűnik tehát, hogy

az egyszeri kifizetések, amelyekhez hozzájutott a lakosság, akár még februárban is, már nem csapódtak le ebben a kiskereskedelmi szegmensben.

Havi alapon egyedül a gyógyszer-, illatszerüzletek forgalma nőtt jelentősen, ami leginkább az erős influenzaszezonnal lehet összefüggésben. Hiszen itt már három hónapja 1-2 százalékos havi alapú növekedést regisztrál a KSH. Ezzel szemben komolyabb visszaesés volt látható a bútor, a műszakicikk-üzletek, a textilüzletek és az iparcikkeket árusító boltok forgalmában. Vagyis tényleg úgy tűnik, hogy

a januári nagy megugrást a lakossági állampapírok kifizetése indukálta, nem pedig egy tartós vásárlói fordulat történt az év első hónapjában.

Az összességében emelkedő februári üzemanyagárak mellett pedig aligha meglepő, hogy jött a korrekció is az üzemanyag-forgalomban, méghozzá bő 1 százalékos visszaesést mutatva. Virovácz Péter úgy véli, ami egyelőre biztosnak látszik, az az, hogy az erős januári adat inkább egyszeri tényezőkre vezethető vissza, nem pedig egy dinamikus trendforduló volt.

Ezúttal rosszabbul szerepelt a szektor

Fotó: Depositphotos

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a mostani adatokról egyebek mellett azt mondta, hogy

a fogyasztás bővülésének egy érdemi része a szolgáltatásoknál és a bevásárlóturizmus nyomán a környező országokban csapódik le – legalábbis az előző negyedévek GDP-adatai alapján a fogyasztás bővülése ennél markánsabb lehet az első negyedévben.

A külföldi online áruházak és a bevásárlóturizmus erősödését korábban a magasan ragadt árakkal lehetett magyarázni. most már ismét egy növekvő inflációval szembesültek a vásárlók, ami sok terméknél inkább a jelentősen megdrágult termékről való lemondást, a készletek felélését vagy éppen a vásárlás elhalasztását jelentheti.

Regős Gábor közölte: „Ugyanakkor ez még inkább csak a hazai kiskereskedelem, a hazai árak versenyképességében látszik, hiszen az élelmiszerboltok forgalmának volumene 3,5, a nem-élelmiszereké 5,0 százalékkal emelkedett – az infláció inkább az előbbit érintette, a tartós fogyasztási cikkek például alig drágultak. A reálkeresetek emelkedése tehát tudja fűteni a fogyasztást, így az hozzá tud járulni a gazdasági növekedéshez, de az infláció alakulása ebből a szempontból jelentős kockázatot jelent, ezért is próbálja a kormányzat azt különféle intézkedésekkel megfogni – remélhetőleg sikerrel.”

Lehet ez még jobb is

Virovácz Péter szerint a februári gyenge adat ellenére az első negyedév összteljesítménye lehet kedvező, így vélhetően a fogyasztás pozitívan járul majd hozzá a gazdaság teljesítményéhez, ami ugyebár az iparról majd nem mondható el.

Kapcsolódó cikk Mi lesz ebből? Már Trump vámjai előtt padlót fogtunk Veszélyben a kormány idei GDP-növekedési célja?

Az előttünk álló egy-két hónapban még talán láthatunk jelentősebb bővülést a kiskereskedelemben, hiszen egyrészt a lakossági állampapírok kifizetései segíthetnek. Másrészt pedig a március második felétől – egyelőre csupán május végéig – érvényben lévő árrésstop is megemelheti a kiskereskedelmi forgalmat, hiszen a lakosság megpróbálhat valamelyest betárazni az olcsóbb élelmiszerekből. Ugyanakkor az év közepére ez a lendület lanyhulhat, különösen akkor, ha a vártnál érdemben alacsonyabb lesz a reálbérek növekedése. Ebben a tekintetben bár a januári adat biztató volt, vélhetően a következő hónapokban további lemorzsolódást láthatunk majd a bérek vásárlóerejében.

Kapcsolódó cikk Bod Péter Ákos: Mi a helyzet a magyar bérekkel? Azoknak van igazuk, akik szerint, ha nem is repülőrajtot, de végre lendületet vett a gazdaság?

Ennek oka részben a magasan ragadó infláció, részben pedig a lassuló bérkiáramlás. Az év vége felé azonban az életbe lépő kormányzati intézkedések adhatnak újabb lökést a szektornak. Az elmúlt két év fényében tehát mindenképpen egy jóval kedvezőbb évet várhatunk 2025-ben a kiskereskedelemben. Az ING Bank továbbra is 4-5 százalék körüli éves átlagos növekedésre számít.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a februári adatokból a növekedést emelte ki. A szaktárca szerint a forgalom élénkülése a fogyasztói bizalom egyértelmű erősödését jelzi. A magyar háztartások egyre magabiztosabban terveznek, ami nemcsak a boltok forgalmán, hanem a turizmus élénkülésében is érezhető hatást gyakorol. A növekvő jövedelmek és a kedvezőbb bolti árak hatására a fogyasztás bővülése a következő hónapokban tovább folytatódhat, amelyet az online pénztárgépek előzetes adatai is megerősítenek.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője arra számít, hogy a gazdasági növekedés legfontosabb motorja idén is a fogyasztás lehet. A fogyasztás bővülésének alapját a jövedelmi helyzet javulása adja, amelyet több tényező támogat párhuzamosan. Egyrészről a reálbérek várhatóan idén is érdemi, 4 százalék körüli mértékben emelkednek majd, miközben az állampapírkamat-kifizetések és a Munkáshitel is növeli a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét. Ehhez adódik hozzá, hogy az év második felében a családtámogatások (júliustól a családi adókedvezmény, októbertől pedig a háromgyermekes anyák szja-mentessége) mértéke is bővül, amely szintén emelheti a fogyasztási hajlandóságot. Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy a jövedelmi helyzet javulása ténylegesen magasabb fogyasztásban csapódjon le, emiatt kiemelten fontos az infláció letörése.

Regős Gábor szerint pedig az derül ki, hogy a fogyasztás összességében növekvő pályán van és pozitívan járul hozzá a növekedéshez, de a pontosabb összkép kialakításához – és az árrésstopok hatásának ismeretéhez – látnunk kell majd a márciusi és áprilisi adatokat, hiszen nem kizárt az árrésstopos termékekből egy készletezés, ami egyrészt ismét a belföldi áruházak felé fordíthatja a vásárlókat, másrészt pedig érdemi fogyasztásbővülést okozhat.