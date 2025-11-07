2p
Makró Hernádi Zsolt Mol Olaj

Fordulat a Molnál: inkább az Adria-vezetékre támaszkodnának az orosz olaj helyett

mfor.hu

Az Orbán-Trump találkozó napján változtatott korábbi álláspontján a Mol: már lehetségesnek tartják, hogy Magyarországra kevesebb orosz olaj érkezzen.

Bejelentette a Mol, hogy készen áll leválni az orosz olajról – írja a Bloomberg. A Horvátországból érkező kőolaj ugyanis megfelelően tudja pótolni az Ukrajnán keresztül érkező Barátság-kőolajvezeték ellátásának nagy részét. „Ha a Barátság kőolajvezetéken érkező mennyiség jelentősen csökkenne, a Mol növelheti az Adria-vezetéken érkező olajszállítmány mértékét, bár ez nagyobb technikai kockázattal és logisztikai költségekkel jár” – idézi a lap a vállalat friss pénzügyi jelentését.

Ez az álláspont szembemegy a Mol korábbi kommunikációjával, hiszen korábban következetesen azt állították, hogy nincs élhető alternatívája az Oroszországból érkező kőolajnak, az az egyetlen ellátási lehetőség. Jelenleg a Magyarországra érkező kőolaj 90 százaléka Oroszországból származik.

Magyarország ideiglenes felmentést kapott az európai uniós szankciók alól, ez is hozzásegítette a Molt ahhoz, hogy a harmadik negyedévben növelni tudja a nyereségét. Az Európai Unió azonban 2027-től egyáltalán nem tenné lehetővé a tagállamoknak, hogy Oroszországból vásároljanak kőolajat.

Orbán Viktor éppen pénteken találkozik Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel, aki szankciókat vet ki az orosz olajat vásároló államokra. Az amerikai útra a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is a miniszterelnökkel tartott.

