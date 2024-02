Fordulat jöhet a benzinkutakon, végre csökkenhetnek az árak

Egy héttel korábbi elemzésünkben megelőlegeztük a 600 forint feletti benzinárat, amit akkor azzal indokoltunk, hogy a nyersolaj és a finomított termékek is drágultak a világpiacon, emellett a forint gyengülése is ebbe az irányba mutatott. A prognózisunk beigazolódott, hiszen a mögöttünk hagyott héten valóban átlépte a 95-ös benzin a fent említett lélektani határt.

Mivel a folyamatok hátterében elsősorban nemzetközi fejlemények álltak, így az árak nem csak nálunk nőttek, hanem az Európai Unióban szinte mindenfelé. Ennek megfelelően uniós összevetésben a magyar benzinár továbbra is a középmezőny alján található.

Ha a régiós rangsort nézzük, akkor a szokásos komor képet láthatjuk: a hazai jövedelmekhez képest a magyar autósok drága a benzint kénytelenek tankolni. A magyarhoz hasonló életszínvonalon élő románok és bolgárok nominálisan jóval olcsóbban jutnak benzinhez.

A gázolaj esetén még elkeserítőbb az összkép, itt még előrébb állunk a rangsorban. Mindez azt jelenti, hogy a magyar árak európai összehasonlításban némileg drágábbnak számítanak, mint a benzin.

Ha a régiós árakat hasonlítjuk össze, akkor az látszik, hogy csak Ausztriában drágább euróban mérve a gázolaj. Tekintve a jelentős jövedelmi különbségeket, ez igencsak elkeserítő.

Végre csökkennek az árak?

Pénteken ugyan emelkedtek az olajárak, miután az OPEC+ döntése szerint változatlanul hagyta olajkitermelési politikáját, ugyanakkor heti szinten komolyabb áresést láthattunk. Az árak elsősorban azért csökkentek, mert az elmúlt napokban olyan – meg nem erősített – pletykák láttak napvilágot, hogy Izrael és a Hamász közötti tűzszünet jöhet létre. Érdemes ennek kapcsán megjegyezni, hogy a tárgyalások ugyan megkezdődtek a felek között, ám megoldás aligha várható ebből néhány napon belül. A Brent nyersolaj hordónkénti ára pénteken 79 dollár fölé kúszott, ami a múlt heti záróértékhez képest 5 százalék körüli visszaesést jelent. Hasonló mozgást mutatott az Amerikában irányadó WTI olajfajta is.

Ahogy fent jeleztük, a pénteki mozgásért elsősorban az az OPEC+ döntés felelős, amely szerint a csoport egyelőre változtat a kitermelési politikáján, és csak márciusban döntenek arról, hogy meghosszabbítja-e az első negyedévre hatályban lévő önkéntes olajkitermelés-csökkentést vagy sem. Az OPEC+ még tavaly novemberben döntött arról, hogy napi 2,2 millió hordóval csökkentik a kitermelést az első negyedévben.

Az elmúlt napok áresése persze korántsem biztos, hogy tartós lesz, számos jel mutat arra, hogy mind a keresleti, mind a kínálati oldalon változások lehetnek. A keresleti oldalon a kínai gazdaság dinamizálását célzó intézkedések mellett a piac által régóta várt amerikai kamatcsökkentés is ilyen lépés lehet. Az amerikai jegybank, a Fed eheti ülését követően a szervezet elnöke ugyan továbbra is lebegtette a kamatvágás lehetséges időpontját, ám a gazdasági folyamatok és adatok azt jelzik, hogy erre belátható időn belül sor kerül majd. Ami a kínálatot illeti, az Egyesült Államok kitermelése ugyan tavaly látványosan nőtt, ám az utóbbi hetekben a felszínre hozott mennyiség – átmenetileg – elsősorban külső, például időjárási körülmények miatt, erősen visszaesett.

Ugyanakkor most a befektetők számára sokkal hangsúlyosabb volt a geopolitikai feszültségek esetleges csökkenése, így Izrael és a Hámasz megállapodása. Mindemellett a régióban a vörös-tengeri támadások továbbra is kockázatot jelentenek, a húszi lázadók ugyanis az amerikai és brit csapások ellenére sem tettek le az áthaladó hajforgalom akadályozásáról, és a tankerek támadásáról.

A hazai árak szempontjából jó hír volt az is, hogy a héten az MNB a korábbiaknál kisebb mértékben csökkentette az alapkamatot, és a szervezet alelnöke, Virág Barnabás is igyekezett a Monetáris Tanács ülését követően megnyugtatni a befektetőket. Ennek köszönhetően a hét elején 388 felett is járó euró-forint keresztárfolyam 382 körülre jött vissza.