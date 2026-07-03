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Makró Akkumulátorgyár Gajdos László

Fordulat jöhet akku-ügyben? Egy új főhatóság felállítását jelentette be Gajdos László

mfor.hu

Szeptemberben egy új, az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság felállítását tervezi a kormány.

Eközben a debreceni Semcorp gyár szeparátorfólia-gyártási engedélyét azonnali hatállyal visszavonták – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Tárkányi Zsolt, a debreceni választókerület tiszás országgyűlési képviselője által megosztott Facebook-videóban.

A miniszter tájékoztatása szerint jelenleg nem tisztázott, hogy milyen szakmai szempontok alapján jelölték ki az akkumulátorgyárak helyszíneit Magyarországon, ahogy az sem ismert, hogy milyen környezeti hatásvizsgálatok előzték meg a beruházásokat, és a nagy ipari szereplők miért nem tartják be a hazai környezetvédelmi előírásokat.

A helyzet kezelésére

a Tisza-kormány ősszel felállít egy új főhatóságot, amely a jövőben rendkívül szigorú működési szabályokat határoz meg és kényszerít ki ezeknél az üzemeknél.

Az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság szeptemberben állhat fel
Az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság szeptemberben állhat fel
Fotó: Facebook/Gajdos László

A kabinet a kapcsolódó garanciavállalásokat várhatóan néhány héten, legkésőbb egy-két hónapon belül mutatja be.

Semcorp-botrány

A kormányzati intézkedések mellett a szakhatóságok is megkezdték a fellépést: a múlt héten azonnali hatállyal visszavonták a debreceni Semcorp üzem szeparátorfólia-gyártásra vonatkozó összes tevékenységi engedélyét.

A gyár mindaddig nem kaphatja vissza a működési engedélyeit, amíg a teljes környezeti kármentesítést el nem végzi, és bizonyíthatóan a megengedett határértékek alatt nem tartja a kibocsátási mutatóit.

A videóban elhangzottak szerint az ügynek politikai következményei is kell, hogy legyenek: a döntéshozók Papp László debreceni polgármester és a teljes helyi városvezetés lemondását követelik, mivel álláspontjuk szerint a lakosság akaratával szemben hozták a városba a vitatott ipari létesítményeket.

A környezetvédelmi tárca nem vállal közösséget a szabályokat áthágó szereplőkkel, de kész együttműködni minden olyan ipari beruházóval, amely a jogszabályok maradéktalan betartása mellett, a lakosság érdekeit tiszteletben tartva működik Magyarországon

– hangsúlyozta a miniszter, utalva arra, hogy a felelőtlen döntésekért a jövőben mindenkinek vállalnia kell a felelősséget.

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