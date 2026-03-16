Fordulat közeleg az olajpiacon? Fontos hír jött a Hormuzi-szorosból

Egy nem iráni olajszállító tartályhajó áthaladt a Hormuzi-szoroson, annak ellenére, hogy a kulcsfontosságú tengeri útvonalon súlyos fennakadások vannak - közölte a Marine Traffic hajóforgalmi megfigyelő szolgálat.

„Az Aframax típusú Karachi tartályhajó, amely Abu-Dhabi Das típusú nyersolaját szállítja, az első nem iráni rakomány, amely áthaladt a szoroson úgy, hogy közben sugározta AIS-jelét, ami arra utal, hogy egyes szállítmányok külön megállapodás alapján biztonságos áthaladást kaphatnak” - közölte a szolgálat.

A jelentés szerint a pakisztáni zászló alatt közlekedő tanker hétfő reggel Omán Sohar kikötője közelében volt – írja a Guardian. A háború február 28-i kezdete óta legalább tizenhat tartályhajót ért támadás a Hormuzi-szoros térségében, és Irán korábban azzal fenyegetőzött, hogy robbanó aknákat telepít a vízi útvonalon.

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi azonban korábban azt mondta újságíróknak, hogy a szoros csak az Egyesült Államok, Izrael és szövetségeseik hajói előtt van lezárva. Egy mai közösségi bejegyzésében megköszönte Pakisztán kormányának és népének a szolidaritást és támogatást, amelyet Iránnak nyújtanak a folyamatban lévő amerikai–izraeli támadásokkal szemben.